28 августа 2019, 08:41

Девять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом под Волгоградом

Водитель и девять пассажиров микроавтобуса, зарегистрированного в сервисе BlaBlaCar, доставлены в больницу после аварии при въезде в Волгоград, сообщили в МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня в 05.40 по местному времени (04.40 мск). Микроавтобус, ехавший из Астрахани в Москву, не вписался в поворот при въезде в Волгоград из Светлоярского района и врезался в поливную трубу, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

"Минивэн из Астрахани: 9 человек, включая водителя. BlaBlaCar... Все пострадали, все в больнице, трое тяжелых", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 августа пять человек погибли при ДТП с междугородным автобусом в Волгоградской области. 

Примечание:

"Юрист назвал ошибочным решение кубанского суда о блокировке BlaBlaCar", "Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье".

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