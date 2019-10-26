МВД уточнило число пострадавших при ДТП с маршруткой в Астрахани

26 октября 2019, 23:59

Одиннадцать человек, в том числе четверо детей доставлены в больницы после автоаварии с маршруткой в Астрахани, уточнили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", ранее ГИББД сообщило о десяти пострадавших при ДТП на улице Дзержинского в Астрахани. По данным ведомства, сегодня водитель легкового автомобиля столкнулся с маршруткой, в больницы были доставлены в том числе девять пассажиров микроавтобуса.

В больницы после аварии были доставлены одиннадцать человек, трое из них госпитализированы, уточнили в управлении МВД по Астраханской области.

"С места происшествия доставлены в медицинское учреждение для осмотра 11 человек, госпитализированы трое. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Четверо из одиннадцати пострадавших - дети. В детской больнице им. Н. Н. Силищевой сообщили, что у пострадавших диагностированы ушибы легкой степени, пишет ТАСС.