26 октября 2019, 17:01
Десять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Астрахани
Водитель и девять пассажиров автобуса доставлены в больницы в результате автоаварии в Астрахани.
ДТП произошло на улице Дзержинского на нерегулируемом перекрестке. Водитель легкового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автобусом, сообщили в ГИБДД.
В результате аварии пострадал водитель автобуса и девять его пассажиров. С различными травмами они доставлены в больницы, пишет сегодня со ссылкой на представителя ведомства РИА "Новости".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле три человека погибли в аварии с легковым автомобилем в Астрахани.
"Умер один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом", "Девять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой в Абхазии", "Состояние пострадавшего в ДТП под Астраханью названо тяжелым".
26 октября 2019, 16:08
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Москвичи почтили память жертв теракта на Дубровке
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Житель дагестанского села арестован после визита в школу с топором
Суд постановил заключить под стражу жителя села Уллуая, который ворвался на школьное мероприятие в маске и с топором в руках.
26 октября 2019, 14:40
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Оба задержанных после перестрелки в Чернозубове оказались кистинцами
Конфликт между фермерами в Ростовской области вызвал напряжение в Грозном, где проживают родственники одной из враждующих сторон, сообщили местные жители. Источник в МВД Чечни сообщил, что вторым задержанным по делу о перестрелке стал Мераб Маргошвили.
26 октября 2019, 13:25
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26 октября 2019, 12:21
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Назначение Орлова сенатором стало новым катализатором протестов в Калмыкии
Пользователи Instagram раскритиковали указ Бату Хасикова о назначении Алексея Орлова представителем Калмыкии в Совете Федерации. Это решение вызвало еще большее разочарование, чем назначение врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, указали активисты.
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