26 октября 2019, 17:01

Десять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Астрахани

Водитель и девять пассажиров автобуса доставлены в больницы в результате автоаварии в Астрахани.

ДТП произошло на улице Дзержинского на нерегулируемом перекрестке. Водитель легкового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автобусом, сообщили в ГИБДД.

В результате аварии пострадал водитель автобуса и девять его пассажиров. С различными травмами они доставлены в больницы, пишет сегодня со ссылкой на представителя ведомства РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле три человека погибли в аварии с легковым автомобилем в Астрахани.

Примечание:

"Умер один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Волгоградом", "Девять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой в Абхазии", "Состояние пострадавшего в ДТП под Астраханью названо тяжелым".

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