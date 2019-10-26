Десять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Астрахани

26 октября 2019, 17:01

Водитель и девять пассажиров автобуса доставлены в больницы в результате автоаварии в Астрахани.

ДТП произошло на улице Дзержинского на нерегулируемом перекрестке. Водитель легкового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автобусом, сообщили в ГИБДД.

В результате аварии пострадал водитель автобуса и девять его пассажиров. С различными травмами они доставлены в больницы, пишет сегодня со ссылкой на представителя ведомства РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле три человека погибли в аварии с легковым автомобилем в Астрахани.