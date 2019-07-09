Девять человек госпитализированы после ДТП с маршруткой в Абхазии

09 июля 2019, 05:35

Маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Гагрском районе, в результате госпитализированы девять человек, включая туристов из Астрахани, Санкт-Петербурга и Казани.

По данным МВД Абхазии, 8 июля на Пицундском шоссе маршрутный микроавтобус Volkswagen Crafter при пересечении главной дороги на перекрестке столкнулся с легковым автомобилем Mercedes, после чего маршрутка опрокинулась на бок.

Врачи обследовали находившихся в маршрутке в момент ДТП 15 пассажиров и водителя, из которых девять человек госпитализированы, пишет сегодня, 9 июля, со ссылкой на пресс-службу МВД республики ТАСС.

Детей среди госпитализированных нет, при этом в числе пострадавших не менее семи россиян, в том числе туристы из Астрахани, Санкт-Петербурга и Казани. Пассажиры маршрутки, по сведениям правоохранительных органов Абхазии, получили ушибы и порезы от разбитого стекла, уточняет РИА "Новости".

Сообщений относительно ДТП с маршруткой на сайте МВД Абхазии по данным на 05.30 мск 9 июля не было.