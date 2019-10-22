Али Камалов. Фото: On TV https://www.youtube.com/watch?v=_srWW54uxsE

22 октября 2019, 18:09

Главред дагестанской газеты уволен после аудита Счетной палаты

Глава Союза журналистов Дагестана Али Камалов уволен с поста главного редактора республиканской газеты "Истина" за нецелевое расходование средств.

Скриншот публикации приказа об увольнении Камалова, https://t.me/askrasul/6896Приказ об увольнении Камалова подписал министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"Уволить с 07.10.2019 года Камалова Али Ахмедовича с должности главного редактора ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Истина" в связи с принятием им необоснованного решения по расходованию бюджетных средств", - говорится в приказе министра, копия которого была опубликована сегодня на Telegram-канале "Спросите у Расула". Несмотря на то, что датой увольнения значится 7 октября, приказ подписан сегодня.

В 2017 году редакция газеты на аварском языке "Истина" получила от правительства республики 1,6 миллиона рублей на проведение международной экспедиции "Путешествие на остров Русский", однако деньги были потрачены на проведение форума "Каспий: партнерство во имя будущего" (900 тысяч рублей), организацию выезда дагестанской делегации на XXI фестиваль СМИ "Вся Россия – 2017" (500 тысяч рублей) и проведение "Бала прессы" (200 тысяч рублей), сообщила сегодня "Молодежь Дагестана". По данным издания, дело против Камалова не возбудили из-за истечения срока давности.

Приказ об увольнении Камалова будет обжалован в суде, со ссылкой на пресс-службу Союза журналистов Дагестана, главой которого является Камалов, передал сегодня "Черновик".

Исполняющим обязанности главреда "Истины" назначен Умахан Умаханов - главный редактор газеты "Дружба", которая выходит в Ботлихском районе, сообщило сегодня РИА "Дербент".

Новости о кадровых чистках в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

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