Журналисты расценили преследование Махова как попытку ослабить клан Омаровых

22 октября 2019, 05:02

Уголовное преследование начальника отдела по строительству и архитектуре администрации Каспийска Ахмеда Махова объясняется попытками ослабить политическое влияние клана Омаровых, в окружение которых входит чиновник, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты и политолог Эдуард Уразаев.

Как информировал "Кавказский узел", Махов 15 октября был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий ( п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи подозревают чиновника в том, что он в декабре 2012 года с нарушениями законодательства выдал строительному кооперативу разрешение на строительство девятиэтажного 198-квартирного жилого дома. 17 октября суд в Махачкале постановил заключить Махова под домашний арест до 25 октября. По данным источников в правоохранительных органах, на выходе из суда чиновник был задержан по новому уголовному делу о превышении полномочий при продлении срока действия разрешения на строительство дома.

По второму уголовному делу следствие избрало в отношении Махова меру пресечения в виде подписки о невыезде, пишет 21 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана ТАСС.

Чиновник дал признательные показания, поэтому следствие ограничилось такой мерой пресечения, уточняет со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Молодежь Дагестана".

Преследование Махова направлено против клана Омаровых

Ахмед Махов является человеком из окружения Омаровых, поскольку человек на должности главного архитектора в дагестанских городах «непосредственно включен в цепочку ведения бизнеса чиновниками», считает главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Внимание следователей к нему, безусловно, громкий звоночек, который прозвучал в городе, в администрации Каспийска и в отношении фактических руководителей города - представителей клана Омаровых», - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на сегодняшний день клан Омаровых сохраняет серьезное влияние в Каспийске, где помимо кресла мэра, которое занимает зять Джамалудина Омарова Магомед Абдулаев, на этом клане замыкается 80 процентов строительного бизнеса в Каспийске и его окрестностях. "Клан Омаровых - это крупная бизнес-структура", - полагает журналист.

18 августа 2014 года Джамалутдин Омаров, возглавлявший Каспийск 16 лет, объявил о своем добровольном уходе с должности мэра, после чего на этот пост был выбран Магомед Абдулаев. Силовики 31 октября 2017 года провели обыски в доме Джамалудина Омарова. Джамалудин Омаров ранее рассказал "Кавказскому узлу", причиной обыска силовики назвали расследование дела о строительстве дороги от трассы к дому бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, отметив, что к возведению этой дороги он "никакого отношения не имел".

Клан Омаровых можно отнести к "мекегинскому" клану "в широком смысле этого понятия", так как они являются выходцами из села Мекеги Левашинского района, считает Фатуллаев. "Клан Омаровых находился на вторых или на третьих позициях среди даргинских этнополитических, этнофинансовых кланов после Магомедовых, после Гамидовых и Сулеймановых", - отметил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты ранее рассказали, что к "мекегинскому" клану причислялись арестованные в 2018 году врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и глава дагестанского отделения ФОМС Магомед Сулейманов. Журналисты отмечали, что арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий мэр Махачкалы Муса Мусаев также представлял интересы "мекегинского" клана. В Дагестане с начала 2018 года проводятся кадровые чистки, новости о них "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

По мнению главреда, расцвет клана Омаровых пришелся на время правления в Дагестане Магомедали Магомедова, при этом Омаровы находились в явной конфронтации с тогдашним мэром Махачкалы Саидом Амировым.

Магомедали Магомедов в 1983-2006 годах занимал различные руководящие посты в Дагестанской АССР и Республике Дагестан, в том числе в 1994-2006 годах был председателем Госсовета республики, говорится в биографической справке политика, подготовленной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта, говорится в биографии Амирова.

Уголовное преследование Махова является способом в конечном счете добраться до представителей клана Омаровых, считает журналист.

Фатуллаев напомнил, что ранее был привлечен к уголовной ответственности заместитель мэра Каспийска Вадим Ханвердиев.

Вице-мэр Каспийска Вадим Ханвердиев стал пятым фигурантом дела о хищениях из бюджета более чем на 100 миллионов рублей наряду с Абдусамадом Гамидовым и его подчиненными и по решению суда был помещен под домашний арест. Никто из обвиняемых вину не признал. При этом, как писал 27 ноября 2017 года "Черновик", Ханвердиев был задержан еще в начале ноября 2017 года и помещен в СИЗО города Ессентуки, тогда его арест связывали со строительством дороги к дому Абдулатипова.

В ближайшее время в отношении чиновников Каспийска могут быть возбуждены новые уголовные дела, конечной целью этой кампании будет минимизация или полная ликвидация политического влияния клана Омаровых, полагает Фатуллаев. «Власть Омаровых может сохраниться, но она будет умалена до минимализма, либо она может быть просто сменена», - отметил он.

Арест Махова является очередным этапом кадровой чистки, объявленной Васильевым после своего прихода, полагает главред.

По его мнению, минимизация или полная ликвидация политического влияния клана Омаровых на Каспийск актуализируется в связи с расквартированием в городе Каспийской флотилии.

Весной 2018 года глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск и создании военно-морской базы.

Политика Васильева в Каспийске будет направлена на ликвидацию клановости, глава республики будет способствовать тому, чтобы Каспийск был похож на среднестатистический российский город, считает Фатуллаев.

Уголовное дело Махова стало очередным этапом кадровой чистки в Дагестане

Катализатором интереса силовиков к Каспийску стали действия городских активистов, когда «граждане были вынуждены выходить и отстаивать свои права на комфортное жилье», полагает главный редактор «Нового дела» Гаджимурад Сагитов.

«Возможно, на это и среагировал силовой блок, понимая, что есть общественный запрос на подобные мероприятия», - сказал он "Кавказскому узлу", комментируя уголовное преследование Махова, которого Сагитов назвал представителем команды братьев Омаровых.

Жители Каспийска с 2018 года протестуют против предложенных властями поправок в генплан города. Горожане опасаются, что новый генплан позволит строить многоэтажные здания на набережной и в центре Каспийска. 6 сентября три активиста общественной организации "Каспийск – наш город" вышли на одиночные пикеты в центре Махачкалы и сообщили, что против нового генплана собраны две тысячи подписей. Чиновники правительства Дагестана проигнорировали протест активистов.

Клан Омаровых до сих пор сохраняет политическое влияние не только в Каспийске, но и по всей республике благодаря тому, что многие из их ставленников остаются на ключевых «хлебных» должностях, считает политолог Эдуард Уразаев.

По его словам, все трое братьев Омаровых - Джамалутдин, Магомед и Муртуз - в разное время занимали ключевые позиции на республиканском и муниципальном уровне.

Так, Магомед занимал должность заместителя министра внутренних дел республики, Джамалутдин был начальником вневедомственной охраны МВД, а Муртуз Омаров руководителем ЖКХ Махачкалы, пояснил политолог "Кавказскому узлу".

«Эти значимые посты вкупе с родством с семьёй экс-премьер-министра Абдусамада Гамидова и дружбой с экс-главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым обеспечили клану одно из ведущих мест в политической и экономической жизни республики», - полагает он.

По мнению Уразаева, республиканские власти в преддверии передислокации Каспийской флотилии в Каспийск и на фоне протестов горожан решили "отодвинуть" клан Омаровых от управления в муниципалитете, и возбуждение уголовного дела против Махова является попыткой к такому разрешению ситуации вокруг города.

«На фоне протестов против градостроительной политики мэрии Каспийска и необходимости иметь в городе, куда передислоцирована Каспийская флотилия ВМФ России, более надёжного мэра возбуждение уголовного дела против Махова выглядит одновременно как попытка отодвинуть от власти в муниципалитете клан Омаровых», - сказал Уразаев.

Арест Ахмеда Махова является продолжением кадровой чистки, заявленной Васильевым, считает политолог.

Журналист рассказал о влиятельных позициях клана Омаровых

Омаровы в свое время "плотно взяли под свой контроль город Каспийск" и сохраняют влияние на город, их люди занимают ключевые должности в руководстве Каспийска, заявил "Кавказскому узлу" заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

По его словам, наиболее ключевые позиции в клане занимали Джамалутдин Омаров, который возглавлял город, а в настоящее время является депутатом горсобрания, его зять Магомед Абдулаев, возглавляющий в настоящее время Каспийск. Кроме того, дочери Омарова возглавляют различные учреждения: Заира Омарова - Махачкалинский ЗАГС, Асият Омарова - каспийское медучилище, Салимат Омарова - соучредитель каспийского хлебзавода.

"Есть и другие родственники, занимающие хоть и малозаметные, но достаточно влиятельные или "хлебные" должности", - отметил Магомедов.

Считается, что практически ничего нельзя сделать в Каспийске без согласия Омаровых, которых можно назвать составной частью "мекегинского" клана - клана известных политиков и бизнесменов, выходцев из села Мекеги Левашинского района, которые находятся при этом в родстве друг другу, отметил журналист.

Катализатором интереса властей к Каспийску послужила активизация городского движения и обозначение ими повестки проблем города, полагает он.

«Поднявшееся в последнее время недовольство горожан и общественности, связанное с попытками близких Омаровым лиц застроить пляжную зону Каспийска, а также другие общественные места, привлекло внимание республиканских властей и силовиков», - пояснил он.

Арест Махова не является новым этапом кадровой чистки в Дагестане, а "рутинная работа силовиков", считает Магомедов. "Домашний арест Махова - это вполне обычная практика судов, не отправляющая под арест чиновников за преступления ненасильственного характера или же тех, кто имеет хорошие отношения с судьями", - пояснил он.