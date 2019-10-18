Правозащитники обнаружили признаки фальсификации в деле Абдулмумина Гаджиева

18 октября 2019, 05:06

Исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая считает, то дело журналиста Абдулмумина Гаджиева является сфабрикованным. Заявление правозащитной организации может позитивно отразиться на деле Гаджиева, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан силовиками по делу о финансировании терроризма. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, убежден учредитель издания Магди Камалов. Дело основано на показаниях единственного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, уточнил адвокат. 22 августа "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным и потребовал освободить его. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России. 16 октября Amnesty International распространила заявление, в котором назвала уголовное преследование дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева частью кампании против издания "Черновик".

Вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма силовики арестовали уроженца Карачаево-Черкесии Кемала Тамбиева и главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Дело журналиста Гаджиева является сфабрикованным, пришла к выводу исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая.

"Показания Кемала Тамбиева получены под пытками. Он от них отказался в суде, указав на то, что подписал не читая. В показаниях Тамбиев ссылается на третьего человека, которого он не знал лично, в контакте был только через интернет, и который якобы сказал ему, что в 2013 году Гаджиев создал некую группу во "ВКонтакте", через которую якобы и собирал деньги для поддержки ИГ*. Однако следствие не предоставило доказательств существования такой группы. Само по себе обвинение абсурдно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Прилуцкая.

По данным издания "Черновик", преследование Гаджиева основывается на показаниях, которые дал Кемал Тамбиев. Однако сам Тамбиев в суде заявил, что дал показания под пытками и отказался от них. На заседание суда 16 июня Тамбиева доставили со следами физического насилия, он пояснил, что был избит. Отметим, что на заседании Верховного суда Дагестана 7 октября прокурор заявил, что причастность Абдулмумина Гаджиева к финансированию терроризма подтверждается протоколом его задержания и показаниями Кемала Тамбиева.

Показателен и факт, что в дальнейшем обвинение переформулировали, обвиняя Гаджиева теперь в том, что он публикацией статей о Саситлинском и его фонде "Ансар" стимулировал людей к пожертвованиям, которые потом шли на поддержку ИГ*, отметила Прилуцкая.

"Это полный абсурд. Гаджиев опубликовал только одну статью о деятельности Саситлинского, в 2013 году. Мы читали ее. Там нет призывов к сдаче пожертвований, высказываний, которые могли бы быть истолкованы, как поддержка ИГ* или других группировок. Это обычное интервью. Гаджиев выполнял свою работу журналиста", - рассказала Наталья Прилуцкая.

На фабрикацию дела указывает и несостыковка времени задержания Гаджиева и Тамбиева. Гаджиева задержали на основании показаний Тамбиева. Однако Гаджиева задержали утром, а Тамбиева - только вечером того же дня, отметила исследователь Amnesty International.

"Представляется, что "показания" Тамбиева были готовы заранее. Об этом косвенно свидетельствует и утверждение Тамбиева, что он не помнит, что говорил про Гаджиева на допросе и "подписал не глядя", - добавила Прилуцкая.

О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев, и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сама газета "Черновик" и журналист Гаджиев своей работой мешали власти, рассказывая о нарушениях прав человека и коррупции, считает Прилуцкая.

"В ситуации, когда любая критика власти - тем более выявление грубейших нарушений, злоупотреблений и преступлений - воспринимается властью исключительно болезненно, трудно ожидать, что журналистам "Черновика" позволят без помех выполнять свою работу. Есть достаточно примеров, когда журналисты или правозащитники, критикующие власть, подвергались преследованиям - их избивают, убивают, против них фабрикуют уголовные дела. Все это испытали на себе и журналисты "Черновика" и то, что происходит сейчас, является, на наш взгляд, очередным витком давления властей", - заявила Прилуцкая.

Откуда исходила инициатива преследовать Гаджиева - из региона или из Москвы - "сказать трудно", но "можно догадаться, что инициатива исходит из федерального центра", - сказала Прилуцкая.

"Дело Саситлинского, к которому привязали Гаджиева, похоже, получило запуск из Москвы. Местные органы могли воспользоваться ситуацией для того, чтобы поставить под удар "Черновик" через преследование Гаджиева", - считает Прилуцкая.

Заявление относительно дела Гаджиева Amnesty International публикует только сейчас в связи с большой загруженностью, ни к каким событиям публикация не прикреплена, пояснила Прилуцкая.

"Нам приходится работать по большому количеству дел, в связи с последними событиями, их количество значительно возросло. Поэтому не всегда удается реагировать немедленно, человеческие ресурсы команды ограничены. Нам также необходимо было некоторое время, чтобы ознакомиться с имеющимися материалами дела и другой информацией", - пояснила Прилуцкая.

В своем заявлении Amnesty International объявила Абдулмумина Гаджиева "узником совести", преследуемым за мирную реализацию своих прав на свободу выражения мнений и за свою журналистскую работу, сказала Прилуцкая.

"Мы призываем российские власти немедленно и безоговорочно освободить его и снять все обвинения. Мы, безусловно, надеемся, что власти услышат, прислушаются к нашему призыву, пересмотрят дело Гаджиева, снимут обвинения и отпустят его на свободу. Чтобы власти расслышали лучше, мы будем проводить кампанию поддержки Гаджиева и надеемся, что ее поддержит и журналистское сообщество, читатели "Черновика" и других изданий, которые не боятся писать о проблемах современного российского общества, о нарушениях прав человека. События этого лета показали, что мощная кампания в поддержку Ивана Голунова, против которого также фабриковали дело, способна принести реальный результат. Мы надеемся, что если удастся мобилизовать общество - не важно, мы это сделаем или кто-то другой - Абдулмумин Гаджиев будет свободен", - сказала Прилуцкая.

Следствие намеренно затягивает процесс, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Защитник напомнил, что судебном заседании в сентябре, когда его клиенту был продлен срок ареста, следствие настаивало, что ему необходимо время для проведения следственных действий, однако за это время ничего так и не было предпринято.

"Следствие месяц ничего не делало", - сказал Шабанов.

По его мнению, заявление Amnesty International может позитивно отразиться на деле Гаджиева.

"Думаю, общественный резонанс пойдет на пользу", - сказал Шабанов, напомнив, что общественная кампания повлияла на судьбу чеченского правозащитника Оюба Титиева.

В Чечне по обвинениям в хранении наркотиков был осужден глава представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев. Он утверждал, что наркотики ему были подброшены. О том, как развивалось его дело, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева".

Такого же мнения придерживается участник Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

"Когда началась кампания в защиту Оюба, то ФСБ и СК относились к ней наплевательски. Однако колесо раскручивалось, маховик заработал и в итоге с помощью СМИ и правозащитных организаций удалось хоть и не оправдать Титиева, но сделать так, чтобы он максимально быстро вышел на свободу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Борщев.

Заявление Amnesty International не произведет сиюминутного эффекта, однако в будущем позитивно отразится на судьбе Гаджиева, уверен Борщев.

"Правозащитная работа не сиюминутна, хотя бывает, что добиваешься успеха сразу. Это семя, брошенное в землю. Сначала западет слово, затем создастся общественное мнение, которое надавит на власть, которая не сможет не реагировать. Заявление очень важно и небесполезно. Не стоит разочаровываться, что Гаджиев не выйдет на свободу прямо сегодня. Amnesty International - авторитетная организация и к ней прислушиваются. Впоследствии людям, сфабриковавшим дело, станет дискомфортно - и это успех", - считает Борщев.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.