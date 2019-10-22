Инцидент в Вашендарое привлек внимание к практике изгнания джиннов в Чечне

22 октября 2019, 01:49

Вера в существование джиннов и их опасность для человека - часть исламского мировоззрения, а практика изгнания джинна достаточно востребована в Чечне, где богослов связал пожар с нападением джиннов. Исламская медицина связывает с джиннами целый ряд болезней, но традиционная медицина готова рассматривать ее методы только как способ психотерапии.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября пользователи WhatsApp сообщили, что джинны напали на дом жителя села Вашендарой Шатойского района, совершая поджоги. Заместитель кадия Шатойского района записал с жителем Вашендароя видео, назвав эти сообщения недостоверными. Правозащитники усмотрели в этой ситуации продолжение практики публичных порицаний. Спустя сутки замкадия выпустил новое обращение - в нем он признал, что алимам в Вашендарое пришлось противостоять джиннам. Пользователей Instagram удивила непоследовательность представителя духовенства.

Согласно Корану, джинны - одна из трех категорий сотворенных Аллахом разумных существ, наряду с ангелами и людьми. Они созданы из бездымного огня, имеют воздушные или огненные тела, обладают разумом и могут приобретать любую форму, говорится в справке "Джинн", размещенной на "Кавказском узле". Считается, что джинны обычно враждебны людям. К джиннам мусульманское предание относит и шайтанов. Telegram-канал Chechnya опубликовал 17 октября видео, снятое, как утверждается, в доме жителя Вашендароя. На записи видны разрозненные следы огня на стенах и частично обгоревшая мебель. Кровать и несколько диванов повреждены огнем преимущественно по краям, а в середине предметы практически целы. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением того, что запись снята именно в доме жителя Вашендароя.

Центр исламской медицины, действующий в Грозном с февраля 2009 года, предлагает услуги по лечению людей, одержимых джиннами и различными психическими расстройствами. Лечение, как рассказывал "Кавказскому узлу" работник муфтията Чечни, проводится с помощью чтения сур и аятов из Корана.

От действия джиннов людей в Центре исламской медицины лечат бесплатно и говорят о достаточной востребованности услуги. Перед началом процедуры изгнания джинна человек, который жалуется на навязчивые состояния, проходит обследование.

«Мы оказываем помощь по изгнанию джиннов. Не обязательно иметь какие- то медицинские заключения: на месте человек, который специализируется на этом, проведет обследование. Невозможно заочно сказать — это стресс или джинн мучает человека. Просто нужно приехать, если есть подозрения на одержимость. Помощь оказывается бесплатно», - сообщил сотрудник центра корреспонденту "Кавказского узла".

Исламское мировоззрение предполагает несомненную веру в существование джиннов, заявил председатель Духовного управления мусульман азиатской части России, муфтий Нафигулла Аширов.

«Мусульмане верят в существование джиннов. Также в исламе есть убеждение, что среди джиннов есть верующие и есть неверующие. Кроме того, имеется твердое мнение, что отдельные джинны могут вселяться в человека и требуется их изгнание для облегчения состояния человека. Основной метод — это чтение аятов Корана и дуа (мольб) из сунны Пророка. Длительное время читают Коран, для того, чтобы освободить одержимого человека от джинна, но делать это должен человек, который хорошо знает Коран и обучен навыкам изгнания джиннов. Люди, которые посвятили себя этому, понимают нормы допустимого по исламу. Специалист отличит того, в ком поселился джинн, от того, кто болен по другой причине, но это очень тонкий вопрос. Я лично, при всем знании Корана, за такое дело бы не взялся», - сказал муфтий корреспонденту "Кавказского узла".

В области исламской медицины могут действовать неквалифицированные люди, которые занимаются изгнанием джиннов, не имея специфических навыков, отметил он. «Как в вопросах хиджамы (традиционное капиллярное кровопускание - прим. "Кавказского узла") появилось много шарлатанов, которые то ли зарабатывают деньги, то ли авторитет на этом деле», - подчеркнул Аширов.

Хиджама - это капиллярное кровопускание, выполняемое с помощью установки вакуумных банок на мелкие надрезы кожи. При их помощи происходит выкачивание крови из подкожных капиллярных сосудов. В Чечне насчитывается свыше 500 человек, занимающихся хиджамой. Минздрав России не признает этот способ лечения.

Исламовед: мусульмане остерегаются шайтанов

Существование джиннов - живых и разумных существ, сотворенных Богом позже ангелов, но раньше людей, - безусловно признается в исламе, подтвердил старший научный сотрудник центра изучения проблем Кавказа Ахмет Ярлыкапов. Согласно представлениям ислама, мир джиннов закрыт для людей, но в то же время мир людей открыт для джиннов, пояснил востоковед.

«Джинны могут видеть, как люди живут, и даже принимать какое-то участие в этом. Более того, в соответствии со взглядом Корана, джинны всю идейную подпитку получают из мира людей. Поэтому их идейная, духовная жизнь строится по примеру людей. Среди джиннов есть мусульмане, христиане, атеисты и так далее», - рассказал он.

Смысл сотворения джиннов точно неизвестен, но именно из их среды, согласно убеждениям мусульман, вышел Иблис - дьявол, глава темных сил. «Поэтому из числа джиннов немало идет за Иблисом. Те, которые составляют его воинство в исламе, именуются «шайтанами». Обычные джинны, не шайтаны, не будут вредить человеку. Для мусульманина важно, является ли джинн шайтаном или нет, - и, соответственно, опасен ли он, есть ли необходимость защищаться от него», - указал исламовед.

21 сентября две женщины и мужчина были задержаны в Чечне по обвинению в занятии колдовством. Одна из задержанных рассказала, как "кормила джиннов", другая советовала клиентке искупаться в курином бульоне от сглаза. Богослов Адам Эльжуркаев обвинил их в том, что они продали душу дьяволу. 14 сентября ЧГТРК "Грозный" показал спецрепортаж о жительнице селения Каргалиновская Шелковского района Есимат Успахаджиевой, которую правоохранители обвинили в занятии колдовством. 11 сентября телеканал показал сюжет о задержании Секинат Ибрагимовой, которая в эфире раскаялась, что с 2013 года занималась оказанием магических услуг.

Согласно воззрениям ислама, вреду шайтанов не подвержены верующие мусульмане, соблюдающие религиозные заповеди. «Человек должен молиться, уметь сам читать Коран, стараться быть в состоянии ритуальной чистоты. Считается, что к чистому человеку шайтан не подойдет», - пояснил Ярлыкапов.

К изгнанию джинна прибегают, если шайтан повредил человеку, и единственной признанной всеми мусульманами практикой изгнания джиннов является чтение Корана.

«Именно это, по убеждению мусульман, поможет избавиться от джиннов. Наряду с этим иногда используют другие практики, которые, вероятно, близки к Каббале: рисование схем, амулеты и так далее, но по большей части мусульмане осуждают и отвергают такие виды экзорцизма. При этом лечение от болезней общепринятыми методами в исламе признается: болезнь воспринимается как испытание и очищение, ее надо пережить и лечиться доступными, рекомендованными способами», - заключил Ярлыкапов.

Исламская медицина борется со сглазом и колдовством

Доктор Ахмед практикует в одной из обычных клиник Дагестана, но разделяет взгляды исламской медицины на некоторые болезни. По словам Ахмеда, исламская медицина специализируется на расстройствах здоровья, вызванных тремя причинами: колдовством, сглазом и одержимостью, которая иначе называется "вселением джинна". Список болезней, которые связывают с одержимостью, не ограничивается, по его словам, психическими расстройствами.

«Это все заболевания с неясной этиологией (происхождением, причиной возникновения - прим. "Кавказского узла"). Среди них могут быть и онкологические заболевания, псориаз, экзема, аутоимунные заболевания, болезни типа красной волчанки и другие. Все виды психозов: шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный, реактивный», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам доктора, наряду с чтением Корана используются другие методы исламской медицины, в том числе мед, кровопускание и прижигание. Также используются некоторые другие методы лечения, относящиеся к народной медицине. "Сюда относится лечебная физкультура, фитотерапия, иглоукалывание, массаж и прочее», - пояснил он.

Московский врач сравнил экзорцизм с психотерапией

Точного и принятого всеми определения одержимости нет, но под этим термином чаще всего понимаются те или иные навязчивые состояния, отмечает врач одной из московских клиник, кандидат медицинских наук Азат Шарафетдинов. По словам врача, ислам приветствует во всем здравый смысл, поэтому больному следует консультироваться в первую очередь с врачами, которые могут исключить медицинские патологии, а затем обращаться к исламскому экзорцизму. Практику изгнания джиннов московский врач рассматривает как один из психологических методов помощи больному.

«Необходимо при любом недомогании исключить органическую патологию, а она есть и при психических болезнях. Также нужно рассмотреть влияние наследственности как фактора возникновения той или иной болезни. Как доктору, мне известна определенная практика, которой надо придерживаться. Если у человека имеются какие-то навязчивые состояния, при которых человек думает, что его сглазили, околдовали или на него напали джинны, нужно попытаться выявить физические причины таких состояний. Человеку стоит обратить внимание на свой образ жизни: возможно навязчивые состояния связаны с нервной нагрузкой, стрессами, питанием. Есть люди, которые, к примеру, злоупотребляют алкоголем или наркотическими средствами - они начинают видеть во сне и наяву чертиков, здесь причина банальна», - сказал врач корреспонденту "Кавказского узла".

Если навязчивые состояния не прекращаются, следует обращаться к неврологам и психиатрам, чтобы определить, имеются ли патологические процессы в организме, указал Шарафетдинов. При этом он отметил, что разные врачи могут составить разное мнение о причине недомогания одного и того же пациента. "Весьма субъективно и понятие «здоровье». Есть уйма определений, что такое здоровье, а психическое здоровье еще менее четко определено", - отмечает он.

Доктор убежден, что обращаться к методам нетрадиционной медицины можно только после опробования всех средств и методов, известных современной психоневрологии. «Конечно, методы [нетрадиционной медицины] не должны усугублять состояния, не должны представлять угрозу здоровью, не быть деятельностью какой-то секты для внедрения своих идей. Главное, чтобы человек не представлял угрозы, опасности для себя и других людей. Навязчивые состояния - это такой раздел психиатрии, который требует серьезного подхода», - подчеркнул московский врач.