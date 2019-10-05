Сотрудник ингушского отдела ФСИН задержан за покушение на коллегу

05 октября 2019, 01:06

Полицейские задержали 4 октября жителя Назрани, который подозревается в том, что он ранил своего коллегу из Федеральной службы исполнения наказаний во время перестрелки в селе Яндаре.

Как писал "Кавказский узел", перестрелка произошла между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии вечером 3 октября в селе Яндаре, был ранен один человек.

По версии полиции, 3 октября около 18:20 мск на трассе "Кавказ" проживающий в Назрани 33-летний сотрудник ОФСИН остановил свой автомобиль на обочине, к нему подъехала еще одна машина, в которой находились двое его коллег. Во время словесной перепалки он выстрелил 40-летнего жителя села Али-Юрт и ранил его, информирует Главное управление МВД по Ингушетии на своем сайте.

Подозреваемый в ранении сотрудник ФСИН задержан, он помещен в изолятор временного содержания, отмечает ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудника ФСИН по статье о покушении на убийство, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте.