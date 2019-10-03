Акция "Возвращение имен". Фото: Пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/191

03 октября 2019, 17:28

"Мемориал" ответил на вопросы по проведению акции "Возвращение имен"

Волонтерам, которые хотят провести в своих городах акцию с чтением имен жертв политических репрессий, стоит начать подготовку задолго до 29 октября, рекомендовало общество "Мемориал", подготовив для организаторов советы о том, как подготовить список имен для чтения, как выбрать место для акции и нужно ли ее согласовывать, как обустроить площадку для чтения имен, как и где рассказать об акции, чтобы люди пришли.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября в России с 1991 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В 2018 году к этому дню во Владикавказе открылся отреставрированный мемориал, в Карачаево-Черкесии заложили первый камень в основание памятника репрессированным в поселке Бавуко, а дагестанские активисты сумели добиться от властей выделения в Махачкале места для аналогичного монумента.

Одна из карточек с рекомендациями "Мемориала" по проведению акции "Возвращение имен", https://www.facebook.com/Memorial.International/photos/a.263710967004975/3084272618282115/?type=3&theaterВ канун Дня памяти, 29 октября, во многих городах России и за рубежом проводится акция "Возвращение имен", участники которой, сменяя друг друга, читают имена репрессированных и краткую справку о них: возраст, профессия, приговор. Акцию придумали в обществе "Мемориал", но часто она проводится силами волонтеров. Часто активисты слишком поздно задумываются о том, как ее организовать, отмечается в публикации "Международного Мемориала" в Facebook. В этом году "Мемориал" подготовил рекомендации, которые помогут самостоятельно организовать акцию.

Чтобы составить список местных жертв политических репрессий, можно воспользоваться онлайн-базами "Жертвы политического террора в СССР" и "Открытый список" или региональной Книгой памяти. В карточку о каждой из жертв нужно завести самые важные сведения о ней, не перегружая текст формальными деталями и аббревиатурами. Готовые карточки распечатываются и разрезаются, чтобы их удобно было раздавать участникам акции для чтения.

Федеральный закон о митингах вносит ограничение в конституционное право на собрания, требуя заранее уведомлять власти. Если принято решение подать официальную заявку на акцию, в ней надо указать ее тип - культурно-массовое/просветительское мероприятие или митинг. Важно указать, будет ли использоваться звукоусиление.

Чтобы участники акции не замерзли, хорошо приобрести или взять в аренду уличные обогреватели, дождевики, одноразовые стельки-самогревы и термосы для горячих напитков, а для того, чтобы покрыть расходы на проведение акции, можно воспользоваться краудфандингом. Важно рассказать об акции: в соцсетях, местной прессе, распространяя плакаты и, наконец, разместив информацию на официальном сайте "Возвращения имен", говорится в рекомендациях "Мемориала", опубликованных 13 сентября.

Примечание:

"Акция памяти репрессированных в Астрахани привлекла внимание силовиков", "Проведению акции памяти репрессированных в Ставрополе помешали рабочие", "Жертвы политрепрессий рассказали об угрозе закрытия их организации в Волгограде".

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