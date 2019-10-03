Грозненцы пожаловались на массовые поквартирные рейды силовиков

03 октября 2019, 16:12

Жители Грозного рассказали о поквартирных обходах вооруженных силовиков, которые проходят несколько дней подряд. В МВД республики заявили о профилактических мероприятиях накануне Дня города. Силовики не вправе проводить массовую проверку документов без оснований, пояснил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", рейды силовиков в преддверии различных праздников характерны для Чечни. Так, перед новогодними праздниками силовики усилили меры безопасности в Грозном и провели 25 декабря проверки паспортного режима. Кроме того, жители Грозного сообщили о масштабных рейдах на дорогах города. Грозненцы также отметили атмосферу подозрительности, которая ощущалась на новогодних празднествах в центре Грозного из-за усиленных досмотров.

Поквартирные обходы силовиков в разных частях столицы Чечни начались 30 сентября, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» жители Грозного. «Приехали на нескольких машинах (30 сентября), УАЗы в основном. Был поквартирный обход. Внутрь не зашли, спросили, сколько в семье человек, все ли нормально, и на этом поверка закончилась. Я уже и не помню, когда у нас подобные проверки в последний раз были», - рассказала грозненка Марха.

«В городе (30 сентября) силовики проверяли паспорта. Ходили по квартирам по несколько человек. Некоторые в черной форме, другие в камуфляже в шлемах и с оружием. Спрашивали, сколько человек живет к квартире, где мужчины, нет ли чужих. По улице тоже силовики ходили. Вели себя достаточно спокойно», - отметила Тамара.

«(30 сентября) проверяли именно многоэтажки. Женщины немного запаниковали, увидев много вооруженных людей в военной форме, причем многие были в касках с автоматами. Прошлись по подъездам, говорили с хозяевами квартир и уехали», - отметил другой грозненец Мансур.

Силовики уточнили, что проверки связаны с предстоящим днем города в Грозном, рассказала жительница Ленинского района города Зарема. «Силовиков было много, почему-то с оружием. Поначалу я даже испугалась, думала, что какая-то спецоперация будет. Но они только поинтересовались, нет ли мужчин, дома ли соседи, и ушли. Один сказал, что у них приказ провести проверки, так как 5 (октября) будет отмечаться День города», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Зарема.

Эту же причину подтвердили и жительнице Ленинского района города Зуре. «У меня сестра живет в Старопромысловском районе - так к ним до нас приходили. Силовики с оружием прошлись одновременно по всем подъездам по несколько человек. Вели себя нормально, сказали, что проверки организованы к празднику в городе», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Зура.

«Мы у сына в квартире ремонт делаем. Неожиданно к нам зашли несколько (силовиков). Трое были в шлемах с автоматами в полной экипировке. Они сопровождали парня в черной форме. Тот спросил, чья это квартира, попросил показать документы на нее, и интересовался, нет ли в нашем или соседних подъездах чужих людей. На вопрос о том, что происходит, мне ответили, что это «зачистка». Тогда я сказал, что «зачистки» поводили федералы в начале войны, а это называется проверкой паспортного режима. Старший извинился, сказал, что действительно проверяют паспортный режим к празднованию Дня города, и они ушли», - рассказал бывший сотрудник правоохранительных органов Умар.

В МВД республики заявили, что речь идет о проведении профилактических мероприятий. «5-го октября в Грозном отмечается День города, День учителя и День молодежи. В городе (Грозном) с 3 по 7 октября запланировано проведение различных культурно-массовых мероприятий с участием большого количества людей, прибудут делегации из других регионов. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия профилактического характера, направленные на обеспечение безопасности», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» 1 октября в ведомстве.

Безосновательная проверка документов противоречит закону

Безосновательно запрашивать документы у какого-либо лица силовики не вправе, сообщил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. По его словам, для установки личности необходимо обоснование, к примеру, схожесть с разыскиваемым человеком, а опрашивать всех подряд без обоснований силовики не вправе.

Согласно закону «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», правоохранители имеют право проводить проверку документов для установления личности, прописки или регистрации в случае, если внешний вид человека соответствует тому, как выглядит находящейся в розыске, согласился с Гончаровым адвокат Евгений Черноусов. По его словам, основанием для проверки документов также может послужить «оперативная информация о совершенном преступлении или о намерении его совершить». В обоих случаях силовики обязаны представиться, показать удостоверение, назвать причину остановки, а в первом случае и предъявить фоторобот разыскиваемого лица, уведомил Черноусов.

В случае нарушения процедуры действия силовиков могут быть квалифицированы, как превышение должностных полномочий. В таких случаях пострадавшему следует обратиться в прокуратуру и следственный комитет для возмещения ущерба, нанесенного ущемлением его прав, а также для выявления степени вины силовиков, посоветовал адвокат.

Согласно статье 3 Жилищного Кодекса РФ, для проверки жилья собственника у силовиков должны быть весомые основания, пояснил Черноусов. Если силовики не соблюдали законодательства, адвокат посоветовал также жаловаться в следственный комитет и прокуратуру.

Статье 3 Жилищного Кодекса России «Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного лишения» гласит, что проникновение в жилище без согласия проживающих в нем граждан допускается, но только в прямо предусмотренных законом случаях - в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Отметим, что рейды силовиков проходили и после двух нападений на правоохранителей. 23 июня в Грозном произошло нападение на силовиков: сотрудник МВД и боец Росгвардии были ранены, нападавший, житель Чечни Ахмед Барзаев, был убит. Спустя неделю, 1 июля, при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский. После этих инцидентов местные жители рассказали. что вооруженные люди в штатском проводят на дорогах Чечни рейды и досматривают машины. Силовики во время рейдов не должны быть в гражданской одежде, иначе возможны конфликты, предупредили ветераны силовых структур.