Игроки сборной Грузии по регби. Фото © : Georgian Rugby / FB

30 сентября 2019, 22:17

Организаторы ЧМ по регби извинились перед сборной Грузии за российскую песню

Грузию перепутали с Россией, сопроводив игру грузинской сборной по регби песней Валерия Меладзе, возмутились спортсмены. World Rugby заверило, что подобные ошибки больше не повторятся.

"Кавказский узел" писал, что летом из-за напряженных отношений между Россией и Грузией был отменен товарищеский матч сборных по регби, запланированный на 27 августа. Федерация регби России приняла решение отказаться от поединка после консультации с российским МИДом.

20 июня, после того как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, в стране начались массовые акции протеста. Разгон протестующих вечером того же дня привел к сотням пострадавших и задержанных. Россия в ответ отменила рейсы российских и грузинских авиакомпаний, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Протест грузинских регбистов вызвало то, что во время матча с Уругваем 29 сентября на стадионе звучал фрагмент песни российского исполнителя Валерия Меладзе. "Пел грузин, но это была русская песня. Позвольте сказать, что Грузия - это не Россия. У нас другой язык и культура. Пожалуйста, запомните это", - обратился к организаторам главный тренер сборной Грузии Милтон Хейг.

World Rugby принесла свои извинения. "Мы обсудили эту историю с организаторами, чтобы она никогда больше не повторилась", - процитировал сегодня на своем сайте пресс-секретаря World Rugby "Первый канал" грузинского телевидения.

Песня Меладзе во время игры включалась несколько раз, отметил капитан грузинской сборной Джаба Брегвадзе. Он подчеркнул, что несмотря на грузинское происхождение, песни этого проживающего в России артиста не должны ассоциироваться с Грузией, информировала сегодня "Газета.ру".

Отметим, что песня Меладзе не помешала грузинам победить сборную Уругвая. Их встреча в Японии в рамках второго тура группового этапа Кубка мира завершилась со счетом 33:7, сообщил 29 сентября Sports.ru.

Примечание:

"Акция "Стыдно" возобновилась перед зданием парламента Грузии", "Стычки у парламента Грузии произошли после выдвижения Гахарии в премьеры", "Обвиненные в нападении на силовиков во время беспорядков в Грузии арестованы".

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