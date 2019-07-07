Обвиненные в нападении на силовиков во время беспорядков в Грузии арестованы

07 июля 2019, 06:58

Суд поместил под стражу четверых активистов, обвиненных в насилии во время акции протеста у здания парламента в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля по подозрению в причастности к насилию во время акции протеста у здания парламента 20-21 июня были задержаны четверо - Зураб Будагашвили, Кахабер Купреишвили, Цотне Соселия и Бесик Тамлиани. Полиция предположила, что они участвовали в драке с силовиками. 5 июля им было предъявлено обвинение в насилии.

Тбилисский городской суд 6 июля по ходатайству обвинения принял решение арестовать Цотне Соселию, Бесика Тамлиани, Кахабера Купреишвили, Зураба Бадагашвили, передает "Спутник-Грузия".

Защита требовала оставить обвиняемых на свободе, сообщает Interpressnews. Обвиняемые свою вину не признают, отмечает издание.

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. 6 июля участники "Марша свободы" прошли шествием от парламента Грузии к резиденции Бидзины Иванишвили. Помимо требования отправить в отставку Гахарию, протестующие потребовали отпустить задержанных 4 июня по обвинению в нападении на силовиков. На фоне протестов "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" разработали два проекта постановления со своими оценками событий 20-21 июня.