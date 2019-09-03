Акция «Стыдно» возобновилась перед зданием парламента Грузии

03 сентября 2019, 23:59

Активисты второй раз за день организовали у здания парламента в Тбилиси акцию протеста "Стыдно", на которой выступили против выдвижения на пост премьер-министра Грузии кандидатуры Георгия Гахарии.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" сегодня выдвинула на место покинувшего должность премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе кандидатуру Георгия Гахарии, отставки которого ранее требовали участники акций протеста. В знак протеста депутаты "Европейской Грузии" и ЕНД покинули заседание парламента, выразив протест против выдвижения Георгия Гахарии в премьеры. Их единомышленники провели у парламента акцию "Стыдно", которая привела к стычкам с полицией. Назначение Гахарии усилит конфронтацию в обществе и приведет к новым протестам, считают оппозиционные депутаты.

Сегодня вечером противники выдвижения на пост премьер-министра Грузии кандидатуры Георгия Гахарии вновь собрались у здания парламента на акции "Стыдно", сообщает Interpressnews. На акцию протеста пришли несколько сотен человек, среди них была супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс, представитель партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, депутат от партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Элене Хоштария, лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе и другие политики, передает "Спутник Грузия".

"Грузинское общество вышло к парламенту, чтобы донести свое мнение до тех, кто думает, что заслуживает управлять рычагами власти", - заявил активист Шота Дигмелашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Грузинский народ заслуживает лучшего будущего", - сказал на митинге депутат сакребуло (горадминистрации) Тбилиси Джаба Чишкариани.

"Назначение Гахарии премьер-министром происходит на фоне широкомасштабных протестов", - заявила Сандра Рулофс. "Будут мирные митинги, но очень массовые", - сказала она.

"Та конфигурация правительства, с которой нас ознакомил Бидзина Иванишвили, наверное, является самым худшим сценарием, который можно было бы придумать", - цитирует одного из организаторов акции Гигу Макарашвили "Новости Грузия".

Протестующие заявили, что акции против назначения Гахарии будут проходить в Тбилиси каждый вечер, а 8 сентября, когда депутаты будут голосовать за новый состав правительства, активисты пикетируют здание парламента, отмечает издание.

Акция была немногочисленной и проспект Руставели не перекрывали, за митингующими наблюдало много полицейских, все прошло спокойно, передает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, одним из требований участников акций протеста, которые начались 20 июня, после того как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, является отставка Гахарии. Протестующие уже смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но требование об отставке Гахарии до сих пор оставалось невыполненным, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Новые протесты в Грузии – 2019".