28 сентября 2019, 09:30
Азербайджан обвинил Армению в 19 обстрелах
Позиции азербайджанской армии были обстреляны 19 раз за минувшие сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 22 нарушения режима перемирия за сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении министерства обороны Азербайджана.
По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".