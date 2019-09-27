Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

27 сентября 2019, 11:29

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 22 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Азербайджан заявил об обстреле села в приграничном районе, насчитав 20 нарушений режима прекращения огня.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 11.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.