Азербайджан заявил об обстреле села в приграничном районе

26 сентября 2019, 09:06

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта, в том числе в приграничном селе, были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта.

С 25 по 26 сентября азербайджанское оборонное ведомство также зафиксировало 20 обстрелов. "Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.