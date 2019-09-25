Военнослужащий Армии обороны с автоматом. Фото пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха. http://www.nkrmil.am/uploads/post6.5a62fef96a50a.jpg

25 сентября 2019, 09:52

Азербайджан насчитал 20 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны с территорий, находящихся под контролем армянской стороны, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Азербайджан сообщил об обстреле трех сел на границе с Арменией, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам со стороны сел, которые Азербайджан считает оккупированными.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.50 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было прекращено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах четырех сел", "Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе".

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