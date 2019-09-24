24 сентября 2019, 09:08
Азербайджан сообщил об обстреле сел на границе с Арменией
Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне конфликта 21 раз за сутки, под огонь попали три приграничных села, сообщило Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", 23 сентября Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки.
Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 21 раз с 22 по 23 сентября, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Коханеби и Агбулаг в Товузском районе, в селe Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.
В частности, обстрелы велись с позиций, расположенных "в селe Чинари Бердского района ", говорится в сообщении министерства. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, уточнило ведомство.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", город Берд расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.
Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 08.40 мск сегодня.
После обострения военных действий в зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало только одиночные выстрелы по своим позициям.
"Кавказский узел" также писал, что 23 сентября Минобороны Нагорного Карабаха заявило о совершенной накануне диверсии со стороны азербайджанских военных и гибели одного из нападавших. Погибшим оказался "один из бойцов" армии Азербайджана, уточнил пресс-секретарь Минобороны Армении. Версию о диверсии на границе с Нагорным Карабахом Минобороны Азербайджана назвало ложью. Ведомство сообщило, что погибший солдат Рамин Абдулрахманов заблудился на приграничной территории.
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".