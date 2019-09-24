Азербайджан сообщил об обстреле сел на границе с Арменией

24 сентября 2019, 09:08

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне конфликта 21 раз за сутки, под огонь попали три приграничных села, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки.

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 21 раз с 22 по 23 сентября, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Коханеби и Агбулаг в Товузском районе, в селe Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

В частности, обстрелы велись с позиций, расположенных "в селe Чинари Бердского района ", говорится в сообщении министерства. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, уточнило ведомство.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", город Берд расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении. С Тавушской областью граничат Товузский и Газахский районы Азербайджана.