26 сентября 2019, 17:57

Застройщики на Кубани обвиняются в хищении 290 миллионов

Четверо руководителей и учредителей строительных компаний предстанут перед судом по обвинению в том, что собрали деньги с дольщиков для строительства домов в Краснодаре и Армавире без разрешительных документов. Один из застройщиков заключен под стражу, на имущество обвиняемых наложен арест.

По версии следствия, учредители и руководители строительных организаций с августа 2012 по февраль 2018 года строили восемь многоквартирных домов и таунхаусов в Краснодаре и Армавире без разрешительных документов. Для этого они собрали более 290 миллионов рублей с дольщиков, которым продали 192 квартиры, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Дело расследуется по статье «мошенничество в особо крупном размере», следствие вменяет обвиняемым 17 эпизодов, отмечает ведомство.

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет тюрьмы.

Один из застройщиков также обвиняется по статьям «мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования», «легализация денежных средств в особо крупном размере». По данным следствия, обвиняемый по поддельным документам получил свыше 50 миллионов рублей кредита в банке, после чего легализовал деньги через ряд сделок купли-продажи земельных участков. Он заключен под стражу, а имущество всех обвиняемых наложен арест на 250 миллионов рублей, говорится в сообщении

Максимальные санкции по данным статья – 10 и 7 лет заключения соответственно.

Один из многоквартирных домов, построенный обвиняемыми в Армавире, введен в эксплуатацию, ещё один дом находится на завершающей стадии строительства. По самовольным застройкам судами приняты решения об их сносе, отмечает ведомство.

Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд , информирует сегодня РИА «Новости».

Ранее  "Кавказский узел"  сообщал, что краснодарский застройщик признан виновным в хищении 22 миллионов рублей дольщиков, которые он собрал для строительства несуществующего дома. Подсудимый приговорен к 6,5 года тюрьмы со штрафом в 200 тысяч рублей. 

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Кубанский застройщик осужден по делу об обмане дольщиков", "Сочинцы назвали ключевые задачи для будущего мэра", "Застройщик в Сочи обвинен в обмане дольщиков на 32 миллиона".

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