Застройщик в Краснодаре осужден на 6,5 лет тюрьмы за обман дольщиков

02 августа 2019, 12:40

Краснодарский застройщик признан виновным в хищении 22 миллионов рублей дольщиков, которые он собрал для строительства несуществующего дома, сообщили сегодня в прокуратуре. Подсудимый приговорен к 6,5 годам тюрьмы со штрафом в 200 тысяч рублей.

По версии следствия, застройщик с 2009 до 2012 годы собрал с 21 дольщиков свыше 22 миллионов рублей под предлогом возведения трехэтажного многоквартирного жилого дома в поселке Пашковского Краснодара. При этом подсудимый не имел финансовой и правовой возможности для строительства дома, утверждают следователи.

«(Застройщик) демонстрировал территорию, на которой будет возводиться (жилой дом), размещал в средствах массой информации рекламу, а также создавал видимость проведения строительных работ», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Советский районный суд Краснодара вынес обвинительный приговор, признав застройщика виновным по статье 159 УК России («мошенничество в особо крупном размере». Подсудимый приговорен к 6,5 годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей, отмечается в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.

На сайте Советского райсуда Краснодара говорится, что приговор застройщику был вынесен 25 июля. Дело рассматривалось в течение пяти заседаний с 18 июня. По состоянию на 11.35 мск сегодня нет текста решения суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 июля было передано в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Сочи, обвиняемых в афере с деньгами более 60 дольщиков на общую сумму свыше 60 миллионов рублей.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".