Четверо сочинских застройщиков обвинены в обмане свыше 60 дольщиков

30 июля 2019, 05:13

Передано в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Сочи, обвиняемых в афере с деньгами более 60 дольщиков на общую сумму свыше 60 миллионов рублей.

По данным МВД, руководитель и сотрудники компании, которые являлись частными застройщиками и возводили здания без разрешительных документов, под видом долевого участия в строительстве жилых домов в Сочи собрали свыше 60 миллионов рублей с более чем 60 потерпевших из Краснодарского края и других российских регионов.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Четверым жителям Сочи предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщается 29 июля на сайте Главного управления МВД по Кубани.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Двое обвиняемых по решению суда взяты под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Для обеспечения исполнения будущего приговора в части гражданского иска потерпевших по ходатайству следователя судом на имущество фигурантов дела наложен арест, отметили в МВД.

Расследование дела завершено, и оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хостинский районный суд города для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также информировал, что 25 июля стало известно о приговоре двум сочинским застройщикам, которые получили реальные сроки по обвинению в мошенничестве с деньгами 74 дольщиков на 90 миллионов рублей.