Сочинские застройщики осуждены за обман дольщиков

25 июля 2019, 16:58

Два застройщика на Кубани приговорены к реальным срокам за мошенничество с деньгами 74 дольщиков на 90 миллионов рублей, сообщила сегодня Генпрокуратура.

По версии следствия, застройщики в 2014-2018 годах начали возведение многоквартирных жилых домов, не имея разрешения на строительство и государственной экспертизы. Подсудимые заключили договора с 74 дольщиками, несмотря на то что построенные ими дома были самостроями.

Следствие оценило нанесенный дольщикам ущерб в 90 миллионов рублей. Адлерский районный суд Сочи признал застройщиков виновными по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и приговорил одного из них к шести годам колонии общего режима, а другую - к четырем годам лишения свободы. Одной из осужденных предоставлена отсрочка наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Имущество осужденных арестовано, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

В подготовленной "Кавказским узлом" справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Осужденные застройщики возводили дома в курортном селе Орел Изумруд, а также на территории садового товарищества "Сокол" и размещали объявления о продаже квартир в масс-медиа, сообщил сегодня «Интерфакс».

На сайте Адлерского районного суда Сочи на 16.55 мск сегодня нет данных о вынесения приговора по данному делу.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к пяти годам колонии застройщика, который продавал квартиры дольщикам в построенном без разрешения доме в Сочи. Договора на строительство квартир были заключены с жителями Санкт-Петербурга, Московской, Омской, Нижегородской, Ростовской областей, а также Краснодарского, Ставропольского краев, сумма ущерба каждого из них составила от 730 тысяч до 2,4 миллиона рублей.