Вагабов заявил о фальсификации показаний

17 сентября 2019, 05:00

Житель села Губден Магомедамин Вагабов, обвиненный в помощи боевикам, заявил в суде, что протокол его первого допроса содержит выдуманные данные. Магомедамин, который является родственником дагестанского амира Магомедали Вагабова, также указал, что не узнает свои подписи на протоколах допросов и опознания в ходе предварительного следствия.

Как информировал "Кавказский узел", житель селения Губден Магомедамин Вагабов, отец которого приходится троюродным братом убитому в 2010 году лидеру губденских боевиков Магомедали Вагабову, 12 января 2018 года был задержан по подозрению в хранении гранаты и патронов. По версии его отца и представителя защиты, перед задержанием Магомедамина похитили, а свою вину он признал после пыток. Причиной преследования Магомедамина его отец Хабиб Вагабов назвал свой конфликт с силовиком. 12 сентября 2019 год окружной военный суд приступил к рассмотрению дела Магомедамина Вагабова, где он заявил, что оговорил себя после пыток током.

16 сентября в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжилось рассмотрение по существу дела в отношении жителя села Губден Магомедамина Вагабова, обвиняемого в незаконном обороте боеприпасов, совершенном организованной группой (ч.3 ст. 222 УК РФ), участии в незаконном вооруженном формировании (ч.2 ст. 208 УК РФ) и в финансировании терроризма (ч.1 ст. 205.1 УК РФ), передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Гособвинитель Валерий Гамаев заявил ходатайство о повторном допросе Вагабова для того, чтобы задать ему дополнительные вопросы. Суд ходатайство удовлетворил.

Прокурор задал Вагабову пять вопросов: кем ему приходились жители села Губден Абубакар Магомедов, Али Удзиев и Магомед Гаджиев; ездил ли Вагабов на велосипедах с Магомедовым в место под названием Ванаши; предлагал ли подсудимому Омар Магомедов уйти в лес и участвовать в НВФ; передавал ли Вагабов Гаджиеву спортивную куртку черного цвета и передавал ли самому Вагабову Али Удзиев полиэтиленовый пакет с гранатой и патронами для хранения?

Подсудимый Магомедамин Вагабов ответил, что перечисленные люди являются уроженцами села Губден, с которыми он был знаком, но "особой дружбы не было". На четыре других вопроса Вагабов ответил отрицательно.

Прокурор заявил о противоречивости показаний Вагабова в суде и на предварительном следствии, в связи с чем огласил протокол допроса Вагабова в качестве подозреваемого, датируемый 13 января 2018 года. Как полагает защита, на признательных показаниях подсудимого из этого протокола основано все обвинение, а подсудимый уже заявлял, что подписал его после пыток.

Согласно зачитанному протоколу, Вагабов "с детства" поддерживал дружеские отношения с односельчанами Абубакаром Магомедовым, Али Удзиевым и Магомедом Гаджиевым. В 2014 году Абубакар Магомедов попросил Вагабова помочь ему спрятать сумки, принадлежащие участникам "губденской бандгруппы", в которых находились камуфляжная форма и спальники. Вагабов согласился помочь Магомедову, и они на велосипедах поехали в местность Ванаши, находящуюся в 5-6 км от Губдена, где на берегу реки они обнаружили две сумки черного цвета. Накрыв эти сумки полиэтиленовой пленкой камуфляжного цвета, молодые люди уехали.

"Губденская" группировка боевиков действовала в 2010 году в Карабудахкентском районе Дагестана и считалась самой активной частью вооруженного подполья в республике. Ее лидер Магомедали Вагабов (амир Сейфуллах Абу Абдуллах) был убит в Губдене при спецоперации в августе 2010 года. По версии следствия, Вагабов был организатором терактов в московском метро в марте 2010 года, когда смертницы, одной из которых была его жена Марьям Шарипова, привели в действие взрывные устройства на двух станциях. Магомеднасыр Вагабов, брат Хабиба Вагабова и дядя Магомедамина Вагабова, был убит в ходе перестрелки с силовиками вблизи селения Кадыркент Сергокалинского района в августе 2007 года. На примере семьи Вагабовых хорошо видно, как репрессивная машина государства в личных интересах исполнителей ломает жизни десятков тысяч людей, указывал в 2018 году руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла".

«На следующий день мы снова поехали в Ванаши и увидели уже две зеленые сумки камуфляжного цвета. Мы снова накрыли их полиэтиленовой пленкой и уехали. Затем Абубакар сказал, что его брат Омар хочет со мной увидеться. Мы встретились в домовладении [одного из участников «губденской бандгруппы»] с Омаром, он был вооружен автоматом и предложил мне уйти в лес. Я отказался от данного предложения, потому что побоялся за свою жизнь. Омар попросил приобретать и передавать ему продукты питания, я согласился. Зимой 2014 года я узнал, что его нейтрализовали в ходе спецоперации», - зачитал показания Вагабова прокурор.

Согласно протоколу, весной 2014 года Вагабов передал свою спортивную куртку черного цвета Магомеду Гаджиеву, который, в свою очередь, передал эту одежду члену НВФ Алигаджи Хомутаеву [ранее также упоминался как лидер "губденской" группировки" Хамутаев, который был убит 17 декабря 2017 года]. Также Вагабов помогал Хомутаеву деньгами: один раз дал 2000 рублей, другой раз 5000 рублей, огласил прокурор.

Следующий эпизод обвинения касается осени 2014 года, когда, согласно протоколу, Вагабов на своем автомобиле отвез Али Удзиева и Алигаджи Хомутаева на окраину села Губден, откуда последние "планировали уйти в губденское НВФ». Через полтора часа Удзиев и Алигаджи вернулись в мечеть и сказали, что не встретились с участниками НВФ, которых не оказалось в условном месте.

Далее, согласно показаниям от 13 января 2018 года, Вагабов сообщил следователю, что весной 2014 года в темное время суток возле мечети перед домом в Губдене Удзиев передал сверток в черном пакете, в котором лежали гранаты и патроны для автоматов, и сказал, что заберет их позже. Однако в конце 2015 года Удзиев исчез. Вагабов, по его собственному признанию, закопал боеприпасы в огороде под кузовом автомашины. В декабре 2017 года в Губдене во время спецоперации убили троих боевиков, и подсудимый, испугавшись, что во всех домах начнутся проверки, выкопал патроны и гранату и положил их под водительское сиденье своей автомашины Volkswagen Touareg, чтобы поехать и избавиться от них, но забыл, заработавшись. 12 января 2018 года Вагабов поехал в Махачкалу по своим делам, и, так как в городе проводились рейды, он испугался, что боеприпасы найдут в машине, и положил их себе в карманы куртки синего цвета.

Согласно протоколу, на пересечении улиц Акушинского и Казбекова примерно в 23.30 силовики остановили Вагабова для проверки документов и попросили его открыть багажник.

«Я вышел из машины, было темно, и я даже не заметил, что из моих карманов куртки торчат предметы: граната из правого кармана и патроны из левого. Сотрудник... заметил и спросил о содержимом моего кармана. Я начал взволнованно ему отвечать и моментами грубить… я попытался сесть в машину, чтобы отъехать подальше и выбросить патроны и гранату… в этот момент на меня надели наручники. Затем отвезли в ближайшее отделение... В течение 20 минут привезли двух гражданских лиц - понятых… один из сотрудников... начал проводить личный досмотр. В ходе досмотра в правом кармане синей куртки обнаружили гранату, а в левом - патроны от автомата. Я признаю свою вину, я осознал тот факт, что незаконно хранил у себя боеприпасы», - закончил зачитывать показания Вагабова в качестве подозреваемого гособвинитель.

После этого Гамаев спросил у подсудимого, согласен ли он с оглашенными показаниями.

«Нет, это выдуманные, сфальсифицированные данные», - ответил Вагабов.

Гособвинитель отметил, что на допросах 13 января и 22 января 2018 года, когда он был допрошен в качестве обвиняемого и подтвердил ранее данные показания, присутствовали адвокаты Вагабова, но замечаний к протоколам не поступало.

Адвокат по соглашению Патимат Уцумиева заявила, что от услуг первых адвокатов Вагабова "не зря отказались", потому что Вагабов не понимал по-русски, требовал переводчика, однако те не обеспечили ему переводчика. Отметим, что в суде все показания Вагабов дает по-даргински через квалифицированного переводчика.

После этого Уцумиева показала Вагабову протоколы допросов, а также протоколы опознания по фотографии Магомеда Абубакарова, Али Удзиева и Магомеда Гаджиева. По словам Вагабова, подписи, которые стоят на документах, ему не принадлежат. «Я не вижу здесь своей подписи. Не моя рука», - сказал подсудимый.

В ходе заседания гособвинителем были оглашены характеристики на Магомедамина Вагабова.

Так, согласно оглашенной информации из силовых структур, Вагабов в 2017 году был поставлен на экстремистский профучет. Адвокат Уцумиева отметила по этому поводу, что ее подзащитного поставили на профучет "задним числом" "после похищения" 12 января 2018 года.

«Если он негодяй с 2014 года, если, как они говорят, у них есть материалы... в отношении Вагабова, то почему его не поставили на учет тогда? Это все специально делается… везде фальсификация, если внимательно логически проанализировать», - эмоционально заявила суду Уцумиева.

Далее Гамаев зачитал характеристики Вагабова, которые оказались как положительными, так и отрицательными. Так, отрицательную характеристику Вагабову дал участковый, указав, что Магомедамин Вагабов является приверженцем салафитского течения ислама, как и его отец Хабиб Вагабов, и они оба состоят на профучете.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, говорится в опубликованном "Кавказским узлом" в разделе "Справочник" материале "Профучет в МВД РФ". Также на "Кавказском узле" размещена инструкция ПЦ "Мемориал" для людей, которых пытаются поставить на профилактический учет. В марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляют о сохранении практики учета верующих.

В ответ сторона защиты привела характеристику имама местной мечети Таибова, в которой говорится, что Магомедамин Вагабов исповедует традиционный ислам и в экстремистских сообществах не участвовал.

Глава муниципального образования сельсовет «Губденский» также дал положительную характеристику на Вагабова. «Вагабов Магомедамин уважает старших по возрасту, пользуется уважением среди товарищей, вредных привычек не имеет, замечаний со стороны администрации не имеет», - говорится в оглашенном в суде документе.

Кроме того, гособвинитель огласил результаты детализации звонков мобильного телефона Вагабова, согласно которой 12 января 2018 года подсудимый общался по телефону с отцом и родственниками. Адвокаты обратили внимание суда, что после 14.00 связь с Вагабовым прерывается, что, по их мнению, скорее подтверждает версию защиты о похищении Вагабова примерно в это время, а не о задержании его в Махачкале в 23.30.

Следующее заседание по делу Магомедамина Вагабова намечено на 14.00 мск 17 сентября.

Адвокат Вагабова по назначению Людмила Негуляева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" после заседания, что на процессе 13 сентября были допрошены двое свидетелей обвинения - "понятые, по документам присутствовавшие при личном досмотре Вагабова" в ночь на 13 января.

«Первый понятой - житель Махачкалы Муслим Гичимагомедов осужден на три года по ст.222 УК РФ, и связь с ним происходила из колонии. Отвечая на вопросы сторон процесса, Гичимагомедов рассказал, что не участвовал в следственных действиях с Вагабовым, не знает, кто это, и никогда его не видел. Другой понятой, также житель Махачкалы Владимир Овсянников подтвердил, что присутствовал при досмотре Вагабова, но из куртки у него силовики достали не гранату и 28 патронов, как написано в документе, а только 6 патронов и какие-то бумаги», - отметила адвокат.