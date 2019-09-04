Отказ пустить Вашадзе в парламент Грузии обернулся акцией протеста

04 сентября 2019, 12:51

Лидера "Единого национального движения" Григола Вашадзе сегодня не допустили на обсуждение кандидатуры нового премьер-министра, после чего сторонники оппозиции начали стихийную акцию протеста около парламента. На фоне протестов две оппозиционные партии бойкотировали парламентские слушания кандидатов в министры.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 3 сентября, активисты дважды провели у здания парламента Грузии акции протеста против выдвижения главы МВД Георгия Гахарии на освободившийся пост премьер-министра.

Правящая партия "Грузинская мечта" 3 сентября выдвинула на место премьер-министра, которое покинул Мамука Бахтадзе, кандидатуру Георгия Гахарии, отставки которого ранее требовали участники акций протеста. Депутаты "Европейской Грузии" и ЕНД покинули заседание парламента в знак несогласия с кандидатурой Гахарии. Их единомышленники провели у здания парламента акцию "Стыдно", которая привела к стычкам с полицией. Назначение Гахарии усилит конфронтацию в обществе, предположили оппозиционные депутаты.

Лидера "Единого национального движения" Григола Вашадзе сегодня не пустили на комитетские слушания по поводу назначения Георгия Гахарии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Вашадзе. "Мы ждали пропусков для пятерых человек, чтобы выступить в парламенте по приглашению депутатов. Нам было назначено время. Однако, когда мы подошли к проходной, чтобы получить пропуск в зал заседания, нам отказали – сказали, что зависла система. На самом деле система виснет уже с 20 июня", - сказал Григол Вашадзе, отметив, что уже несколько раз на слушания в парламенте не были допущены эксперты и политики, которых приглашают представители оппозиции.

Отставка Гахарии с поста главы МВД была одним из требований участников акций протеста, которые начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие уже смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но требование об отставке Гахарии до сих пор оставалось невыполненным, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Информацию о том, что приглашенных политиков сегодня не пустили на заседание, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-спикер ЕНД Георгий Патарая. "Они собирались привести доводы против утверждения парламентом Георгия Гахарии на пост премьер-министра, но их не пустили", - сказал он.

Поддержать оппозиционных политиков сегодня пришли к зданию парламента около ста человек. Узнав, что политиков не пустили в парламент, собравшиеся организовали стихийный митинг у здания парламента со стороны улицы Братьев Зубалашвили. Они дудели в рожки, свистели и демонстрировали плакаты с антироссийским слоганом, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Несколько выступающих обратились к полицейским, которые заблокировали вход в парламент, призвав их отказаться от выполнения приказов министра внутренних дел и правительства. "Правительство – это народ. И вы хорошо знаете, что народ выражает свой протест против действующего правительства. Ваши коллеги были вовлечены в расправу над людьми, в нарушение закона", - заявил один из выступающих.

В ночь на 21 июня силовики разогнали протестующих у здания парламента, применив слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Минздрава, были госпитализированы 240 человек. По меньшей мере три сотрудника полиции обвинены в превышении полномочий при разгоне акции протеста.

ЕНД и "Европейская Грузия" бойкотировали слушания кандидатов в министры

Оппозиционные депутаты парламента Грузии от ЕНД и "Европейской Грузии" сегодня объявили о бойкоте слушаний кандидатов в министры. "Несерьезно обсуждать темы в рутинном порядке. Когда министр иностранных дел говорит о евроинтеграции, а глава правящей партии Бидзина Иванишвили своим теневым кабинетом ведет страну к России, то ни одно сказанное слово не вызывает доверия... Мы рассматриваем эти назначения как формальные", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель парламентской фракции ЕНД Роман Гоциридзе.

Реальные решения Иванишвили принимает "в узком кругу", предположил Гоциридзе. Он уточнил, что ЕНД также опротестовало отказ впустить в здание парламента его представителей.

"Европейская Грузия" отказалась от участия в комитетских слушаниях, потому что в представленной правительственной программе "нет ничего нового", и у власти "нет нового взгляда", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" вице-спикер парламента от "Европейской Грузии" Серги Капанадзе. "Во взглядах этого правительства ничего не изменилось. Все это - политический шаг Иванишвили, который пробудил общественность назначением Гахарии", - сказал Капанадзе.

Согласно Конституции Грузии, кандидатуру премьер-министра выдвигает политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат. Парламент должен выразить доверие новому кандидату, составу кабмина и правительственной программе в течение двух недель после отставки прежнего главы правительства. Если парламент в установленные сроки не одобрит кандидатуру, то президент в сроки от двух до трех недель распускает парламент и назначает внеочередные выборы.

Согласно графику парламента, парламентские комитеты должны заслушать кандидатов в министры 4 и 5 сентября, во фракциях проведут встречу с ними 6 и 7 сентября, а 8 сентября вопрос утверждения состава правительства будет вынесен на заседание парламента.

Пока что ЕНД и "Европейская Грузия" не приняли решение о слушаниях кандидатов в своих фракциях 6 сентября. Кроме того, "Европейская Грузия" также не определилась, примет ли участие в заседании парламента 8 сентября, когда депутаты будут рассматривать вопрос об утверждении кабинета министров, рассказал Капанадзе. Представители ЕНД в этом заседании участие примут, уточнил Роман Гоциридзе.

Участники митинга адресовали свой протест Бидзине Иванишвили

В митинге, который прошел перед зданием парламента 3 сентября, приняли участие, по оценке одного из организаторов акции Михаила Мшвилдадзе, около 400 человек.

Назначение Гахарии свидетельствует о том, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили готовится к выборам в парламент в 2020 году и пытается усилить команду "Грузинской мечты", сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Мшвилдадзе. Однако, по его мнению, такой шаг скорее признак "политического банкротства" Иванишвили. "Имея семь миллиардов долларов, стопроцентное влияние в Грузии, Иванишвили не смог перед выборами 2020 года найти никого на пост министра лучше, чем Гахарию", - сказал Мшвилдадзе.

При этом он отметил, что главная задача протестующих – "убрать Иванишвили". "Он решил продемонстрировать нам, что государство сильнее народа. Наша задача доказать, что это не так, и вся власть принадлежит народу", - пояснил Мшвилдадзе.

Глава МВД Георгий Гахария действительно воспринимается в обществе как одиозная фигура, однако среди тех, кто собирается голосовать за "Грузинскую мечту" авторитет Гахарии значительно вырос именно из-за требований его отставки, считает политолог Гела Васадзе. "Для твердых сторонников "Грузинской мечты" Гахария стал иконой", - пояснил Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Назначение Гахарии не будет "соответствовать интересам масс", озвучила 3 сентября корреспонденту "Кавказского узла" свою точку зрения супруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс, которая присутствовала на митинге. "Поэтому я нахожусь здесь. 20-21 июня мы очень хорошо увидели, каков он. И сейчас никто не может сказать, каким будет он, когда станет премьером. Поэтому сегодня очень важно показать народу неприятие такого изменения правительства", - сказала Сандра Рулофс.

Она не исключила возможность объединения политиков и участников бессрочных митингов. "Я думаю, что все оппозиционные силы должны объединиться, чтобы показать, что нельзя поступаться интересами страны", - заявила Рулофс.

Власти, продвигая кандидатуру Гахарии, "выполняют приказы Москвы", предположил дизайнер Ираклий, участник митинга, прошедшего 3 сентября. "Я считаю, что все оппозиционные силы страны, которые пытаются довести Грузию до так называемых выборов 2020 года, сотрудничают с этой властью, способствуют возведению фасада демократии. Естественно, не имеет значения [кто станет премьером], все эти люди исполняют одну волю", - сказал Ираклий корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на митинг 3 сентября пришло гораздо меньше людей, чем он ожидал. "Непонятно, почему так мало людей. Видимо, люди или устали от постоянных митингов, или просто не понимают, что к чему", - сказал участник митинга.

Другой участник акции, фотограф Гиви, предположил, что "большинство еще в отпусках и не очень активно реагируют на политические события".

По словам Михаила Мшвилдадзе, на 20 сентября намечен более масштабный митинг. "Это будет эмоциональная подготовка к выборам в парламент в 2020 году. Эти выборы обещают стать главным политическим событием, поэтому они потребуют привлечения внимания общественности и разъяснительной работы, чтобы люди поняли, насколько важно принять участие и сделать правильный выбор", - сказал Мшвилдадзе.

Напомним, что бывший премьер Мамука Бахтадзе возглавил правительство страны после того как 13 июня 2018 года пост премьера покинул Георгий Квирикашвили, объяснивший свое решение разногласиями с Бидзиной Иванишвили. Бахтадзе в свою очередь мотивировал решение уйти в отставку тем, что "выполнил свою миссию".

Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии – 2019".