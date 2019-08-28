28 августа 2019, 00:47

Третий полицейский обвинен по делу о разгоне протестующих в Тбилиси

Сотрудник полиции применил силу к задержанному участнику акции у парламента Грузии, заявила Главная прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", первый полицейский, подозреваемый в превышении полномочий при разгоне протестующих в Тбилиси, был задержан 21 июня, а второй - 16 июля, на следующий день суд вынес решение о его аресте.

Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам. С 6 по 26 июля были задержаны 19 активистов, обвиненных в насилии во время протестов, квалифицированных прокуратурой как попытка свержения власти. Среди задержанных - депутат парламента Грузии Ника Мелия и лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили, в связи с чем оппозиция заявила о начале политрепрессий в стране.

Обвинение в превышении служебных полномочий с применением силы или оружия предъявлено полицейскому, который, по данным Главной прокуратуры Грузии, на рассвете 21 июня применил силу к задержанному правонарушителю. Необходимости применять силу не было, привел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства от 27 августа.

Обвиняемому грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Гражданин Армении арестован после столкновений в Тбилиси", "Оппозиция пригрозила перекрыть улицы Тбилиси", "Протестующие в Тбилиси потребовали освободить задержанных демонстрантов". 

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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