Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье

03 сентября 2019, 18:42

В районе крушения штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае ведутся поиски пилотов, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта, он упал в безлюдной местности. Два летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.

Место крушения обнаружено в 38 километрах к юго-западу от Буденновска, штурмовик при столкновении с землей взорвался, он полностью разрушен, пишет со ссылкой на источник в экстренных службах региона РИА "Новости".

"На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна", - цитирует источник в силовых структурах Ставропольского края ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о крушении вертолета на Кубани. Инцидент произошел 24 августа во время сельхозработ в Каневском районе, управлявший вертолетом пилот погиб. Глава района, комментируя версию ЧП, заявил, что пилот неверно выбрал высоту полета. Следком заявил о нарушениях Воздушного кодекса и федеральных правил использования воздушного пространства.