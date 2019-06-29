Памятник жертвам катастрофы Ту-154 открылся в Сочи

29 июня 2019, 18:22

Родные погибших при крушении Ту-154 близ Сочи прибыли на открытие памятной стелы, которое прошло сегодня в центре Адлера.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2016 года под Сочи потерпел крушение Ту-154 Минобороны России, летевший в Сирию. 92 человека, которые находились на борту, погибли. Следком сообщил, что потерпевшими по делу признаны 156 человек. К 31 декабря 2017 года родственники жертв получили обязательные выплаты и потребовали от страховой компании возмещения ущерба из-за потери кормильцев. В декабре 2018 года 72 родственника погибших подали иск к страховой компании СОГАЗ, перестраховщику MS Amlin Лондон и авиакомпании Минобороны "223-й летный отряд", потребовав доплату выплат и компенсацию материального и морального вреда. Они обозначили сумму иска в размере 2,167 миллиарда рублей. В апреле суд отклонил иск.

На борту потерпевшего крушение самолета находились военнослужащие, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и артисты ансамбля имени Александрова. Вскоре после авиакатастрофы в декабре 2016-го на кромке морского мола сочинцы создали мемориал погибшим из цветов, венков и свечей. В ночь с 6 на 7 января 2017 года этот мемориал был убран сотрудниками пляжа и рабочими, укладывающими брусчатку на набережной. Но люди продолжали нести цветы и бросали их в море.

Памятная стела с именами погибших при крушении Ту-154 близ Сочи была установлена в центре Адлера, на набережной реки Мзымта. На ее открытие прибыли родственники погибших, медицинские служащие Минобороны, а также представители сирийской стороны, пишет ТАСС.

"Глубоко символично, что сегодня на площади героев Адлера, на Аллее славы мы открываем памятную стелу нашим боевым товарищам, коллегам, родным и близким, тем, кто имел служебное задание и летел на этом самолете", - цитирует заместителя командующего войсками Южного военного округа генерал-майора Владимира Жарова "Интерфакс".

Стела представляет собой почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Монумент создали родственники погибших с помощью меценатов. Стела установлена на набережной реки Мзымта, поскольку это место для горожан считается памятным - там установлены также памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сообщило РИА "Новости".