23 июля 2019, 18:54
Пилот госпитализирован после падения вертолета в Адыгее
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи во время обработки полей, пилот получил травмы средней тяжести.
Авария произошла сегодня около 11 часов мск, в районе аула Панахеса. 41-летний пилот занимался авиационно-химическими работами, сообщило Южное следственное управление на транспорте.
Пострадавший был доставлен в Энемскую районную больницу, сообщило ведомство на своем сайте.
Пилот получил травмы средней тяжести, со ссылкой на следствие информировал "Интерфакс".
По данным источника, вертолет принадлежит компании ООО "Трансхимавиасеверская", сообщило издание.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 июня во время обработки полей вблизи кубанской станицы Чамлыкской погиб пилот вертолета.
"ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях", "Судья лишен водительских прав после резонансного ДТП на Кубани", "Начато расследование дела о гибели артистов в ДТП на Кубани".
23 июля 2019, 23:44
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«Комитет по защите журналистов» потребовал освободить Рашида Майсигова
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23 июля 2019, 23:32
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Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие вакцин от бешенства
Эпидемиологическая ситуация по бешенству на территории Кабардино-Балкарии остается напряженной, почти 1 300 человек обратились за медицинской помощью после укусов животных в течение шести месяцев, сообщил Роспотребнадзор. Пользователи Instagram сочли ситуацию с нападениями животных на людей следствием бездействия властей и заявили об отсутствии в республике вакцины от бешенства.
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Пострадавший при ДТП в Аджарии ребенок перевезен на родину
Девочка, получившая травмы при столкновении трех минивэнов близ Кобулети, пошла на поправку и родственники забрали ее в Саудовскую Аравию, сообщил минздрав Аджарии.
23 июля 2019, 23:01
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"Новая газета" описала способ внесудебной казни в Чечне
Жертв внесудебной казни в январе 2017 года душили канатом в подвале казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном, заявила журналист "Новой газеты" Елена Милашина.
23 июля 2019, 22:41
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Жители Адыгеи призвали власти ускорить реакцию на заявки о подтоплении
Все подавшие заявки получат помощь по очистке домов и дворов после подтопления в Яблоновском и Энеме, заверили в администрации Тахтамукайского района. Спасательные службы слишком медленно реагируют на заявки, и пострадавшим приходится самим расчищать дворы, рассказали местные жители.
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23 июля 2019, 22:41
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