Пилот госпитализирован после падения вертолета в Адыгее

23 июля 2019, 18:54

Ранее " Кавказский узел " писал, что 21 июня во время обработки полей вблизи кубанской станицы Чамлыкской погиб пилот вертолета .

Пострадавший был доставлен в Энемскую районную больницу, сообщило ведомство на своем сайте.

Авария произошла сегодня около 11 часов мск, в районе аула Панахеса. 41-летний пилот занимался авиационно-химическими работами, сообщило Южное следственное управление на транспорте.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи во время обработки полей, пилот получил травмы средней тяжести.

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