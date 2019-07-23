На месте крушения вертолета Ми-2. Фото: МЧС РФ по Республике Адыгея

23 июля 2019, 18:54

Пилот госпитализирован после падения вертолета в Адыгее

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи во время обработки полей, пилот получил травмы средней тяжести.

Авария произошла сегодня около 11 часов мск, в районе аула Панахеса. 41-летний пилот занимался авиационно-химическими работами, сообщило Южное следственное управление на транспорте.

Пострадавший был доставлен в Энемскую районную больницу, сообщило ведомство на своем сайте.

Пилот получил травмы средней тяжести, со ссылкой на следствие информировал "Интерфакс".

По данным источника, вертолет принадлежит компании ООО "Трансхимавиасеверская", сообщило издание.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 июня во время обработки полей вблизи кубанской станицы Чамлыкской погиб пилот вертолета.

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