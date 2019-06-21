Вертолет МИ-2. Фото: Varga Attila

21 июня 2019, 21:19

Пилот погиб при посадке вертолета на Кубани

Следователи начали проверку обстоятельств гибели пилота во время жесткой посадки вертолета на поле вблизи кубанской станицы Чамлыкская.

Сообщение об инциденте поступило спасателям сегодня в 09:10 мск. Вертолет МИ-2 обрабатывал поля, после чего по невыясненным пока причинам был вынужден совершить посадку, сообщил представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

"Вертолет принадлежит частному предпринимателю", - приводит его цитату РИА "Новости".

По словам очевидцев, вертолет должен был зайти на посадку, чтобы заправиться, но зацепился хвостовой балкой за землю, уточняет со ссылкой на руководителя сельхозпредприятия "Мирагро" Дмитрия Михайлова агентство.

По факту инцидента начата проверка, говорится в сообщении пресс-службы на сайте Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

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