Следком заявил о нарушениях во время полета упавшего на Кубани Ми-2

26 августа 2019, 17:05

Полет вертолета Ми-2 в Краснодарском крае проводился с нарушениями Воздушного кодекса и федеральных правил использования воздушного пространства, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа во время сельхозработ в Каневском районе Краснодарского края упал вертолет, управлявший им пилот погиб. Глава района, комментируя версию ЧП, заявил, что пилот неверно выбрал высоту полета.

Следователи по факту крушения вертолета возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта...), сообщило Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сегодня на своем сайте.

По данным ведомства, вертолет вылетел с сельскохозяйственного предприятия в станице Челбасской Каневского района для осмотра полей, на которых планировались авиационнохимические работы. "В ходе выполнения полета в нарушение требований Воздушного кодекса и федеральных правил использования воздушного пространства [вертолет] потерпел крушение, в результате чего пилот погиб на месте", - говорится в сообщении Следкома.