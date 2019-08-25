Пикеты за честные выборы вызвали интерес у волгоградцев

25 августа 2019, 18:32

Четыре активиста провели сегодня в Волгограде одиночные пикеты за честные выборы. Прохожие поддержали требования пикетчиков.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов, несогласных с политикой президента и "Единой России", регулярно выходит на одиночные пикеты в Волгограде. Их акции вызывают у прохожих как интерес, так и критику, и порой агрессию. В частности, 28 июля прохожий порвал плакат и разбил телефон активиста Владимира Тельпука.

Сегодня четыре активиста провели в центре Волгограде одиночные пикеты за честные выборы. Пенсионерка из Волжского Галина Тихенко вышла на проспект Ленина с тремя плакатами, содержащими критику в адрес президента и "Единой России".

"Сейчас многие почему-то отделяют Путина от партии "Единая Россия". А ведь он ее создатель", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко. Она уточнила, что участвовала в акциях протеста в Москве, а завтра планирует провести одиночный пикет в Волжском.

Наталья Дорожнова стояла у входа на Центральный рынок в ста метрах от Галины Тихенко. Женщина демонстрировала плакат: "Как в стране, победившей фашизм, Росгвардия может бить людей?!". "Разгон акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге возмутителен. Применение столь жестокого насилия против участников мирного протеста недопустимо в нашей стране", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Дорожнова.

3 августа в Москве на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны, по разным данным, от 600 до 1001 человека. На аналогичном митинге 27 июля в Москве задержали, согласно официальным данным, 1074 человека. Обе акции были не согласованы с властями.

На пересечении Аллеи Героев с проспектом Ленина проводил пикет Владимир Тельпук. В руках он держал плакат: "За честную власть". "Больших надежд на предстоящие выборы не возлагаю. Вряд ли они пройдут честно", - озвучил активист свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Васильченко провел пикет около Центрального банка с плакатом, содержащим критику в адрес властей. Пикеты прошли с 16.00 до 17.30 (15.00–16.30 мск) без происшествий. Полицейские не подходили к активистам, наблюдали за их действиями со стороны, передал корреспондент "Кавказского узла".

Прохожие в свою очередь вступали в дискуссии с протестующими. Пенсионерка, представившаяся корреспонденту "Кавказского узла" Ольгой Петровной, выразила сомнение в искренности пикетчиков. "Не верю я, что эти люди безвозмездно участвуют в этих игрищах. Кто-то им платит", - предположила пенсионерка.

При этом Ольга Петровна разделила позицию активистов. "У нас никогда не было честных выборов: ни в СССР, ни в лихие 90-е... Я уже с этим смирилась. На выборы вообще не хожу", - сказала женщина.

Сотрудник управляющей компании Сергей Круглов поддержал требования пикетчиков, пояснив, что давно "разочарован властью". "Насмотрелся я на эти выборы. Раз даже был наблюдателем от одной из партий. Видел, как внаглую подтасовывали результаты выборов. Такой стыд я тогда испытал. Но на выборы пойду", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Туристка из Белгорода Елена выразила восхищение пикетчиками. "Молодцы ваши активисты. Полностью их поддерживаю. В нашем городе такого протеста нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".