Волгоградские пикетчики раскритиковали "Единую Россию"

07 июля 2019, 21:16

Российская партия власти дискредитирована коррупцией среди ее членов, фальсификациями на выборах и низким уровнем жизни в стране, заявили участники серии одиночных пикетов в Волгограде. Критика "Единой России" встретила поддержку прохожих.

Сегодня в центре Волгограда прошла серия одиночных пикетов, главным требованием которых была борьба с коррупцией в партии "Единая Россия". Четверо активистов стояли с плакатами вдоль проспекта имени Ленина более двух часов, с 16.00 до 18.10 (15.00 - 17.10 мск). Полицейские не подходили к активистам, наблюдая за ними с дальнего расстояния.

Пенсионерка из Волжского, активистка Галина Тихенко выставила несколько плакатов у витрины магазина. На ее шее висел плакат "Денег нет, но обновленная Едро будет. Держитесь". 5 июля прошла конференция "Единой России", на которой глава партии Дмитрий Медведев предложил обновить партию, сделать ее открытой и активной, пояснила Тихенко надпись на плакате. "Ведь дошло до того, что на выборах - например, в Мосгордуму - единороссы выдвигают свои кандидатуры не от партии, а как самовыдвиженцы. Деградация партии полная. Царит коррупция, мошенничество. Но почему-то Медведев не предложил своим товарищам прекратить воровать и не осудил коррупцию в рядах единороссов", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Елена Шеина пришла на акцию с плакатом "Путинизм – это нищета и деградация. МРОТ: Гондурас – 323,7 доллара США, Россия – 170,1 доллара США. Не ту страну назвали Гондурасом" и "Россия без Путина". "Смена власти стране нужна. Хочется перемен. Партия «Единая Россия» реабилитироваться в глазах народа уже не сможет. Надо ставить на ней точку", - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Она назвала три основные проблемы Волгограда, которые требуют, по ее мнению, скорейшего решения: безработица, низкие зарплаты и высокие цены. "20 лет Путин и его партия выходят с инициативами. Майские указы вот его, которые не выполняются. Для кого эти инициативы. Для своих – единороссов? Людей простых они точно не касаются", - возмутилась Елена Шеина.

"Майскими указами" принято называть серию указов, подписанных президентом России. В них, в частности, говорится о повышении минимального размера оплаты труда.

У здания Центрального банка стоял гражданский активист Владимир Васильченко. В руках он держал плакат, критикующий президента. "При этой власти стали возможны такие вот провокации, какие случились с журналистом Голуновым. Власть в стране пора менять", - сказал Васильченко корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД России заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело против него решено закрыть.

Активист Владимир Тельпук пикетировал на пересечении проспекта с аллеей Героев. Он демонстрировал плакаты "Предложение Навального сажать коррупционеров «Единая Россия» назвала антиконституционным" и "Нет никакого кризиса. Просто они воруют наши деньги". "«Единая Россия» себя давно дискредитировала. Ей пора на свалку истории. Со стороны ее членов мы только и видим, что коррупцию, мошенничество на выборах и хамство", - сказал Владимир Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

6 июля Галина Тихенко и Владимир Тельпук провели в Волгограде одиночные пикеты против ареста оппозиционера Алексея Навального за участие в московском марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Подошедшая к активистку пенсионерка заявила, что поддерживает все, что касается критики "Единой России", но категорически против Навального. "Он продался Америке, он враг России. А вы тут стоите, за него агитируете", - прокричала женщина, отказавшаяся назвать свое имя. Она подходила ко всем участникам пикета и выражала им свое негодование. Несколько раз ударив клюкой плакаты Галины Тихенко, она замахнулась на активистку, ругая ее нецензурными словами.

Другие волгоградцы поддержали Галину Тихенко. 66-летняя пенсионерка Любовь Погромская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работала инженером в научном городке. Сейчас получает пенсию около 10 тысяч рублей. Денег этих вдове на жизнь не хватает, поэтому ей приходится ездить в Москву, работать консьержкой в элитном доме. "Трудно жить без подработки пенсионерам в Волгограде. Я поддерживаю лозунги этой женщины. В стране действительно бардак. Все об этом знают, но ничего изменить не в силах. Единороссы этим бессилием людей пользуются", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Любовь Погромская.

"У нас в стране установилась однопартийная система, как в СССР. Скоро и в Конституцию соответствующую статью внесут. Тоталитаризм возрождается. Хлебнем мы с нашим правительством горюшка", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" рабочий цементного завода Алексей Панин.

Прохожая Евгения Рожкова рассказала, что третий год ищет работу. "Окончила вуз по специальности экономист, но без практики на работу нигде не берут", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" молодая женщина. По ее словам, в городе высок уровень скрытой безработицы. "Согласна с критикой партии «Единая Россия». Уж сколько они красивых слов говорят, а страна наша пребывает в международной изоляции, под санкциями. И жизнь простых людей все хуже и хуже", - добавила Евгения Рожкова.

"Единороссы себя дискредитировали. Там, похоже, вообще честных людей не осталось", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" студент-филолог, представившийся Андреем.