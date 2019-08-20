Наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

20 августа 2019, 18:46

Судебные приставы в Дагестане заподозрены в мошенничестве

Двое бывших судебных приставов в Дагестане подозреваются в хищении более 2,5 миллиона рублей с депозитных счетов своего ведомства, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы начальник одного из отделов дагестанского управления ФССП России и сотрудник Каякентского райотдела судебных приставов вносили заведомо ложные сведения в заявки на кассовые расходы своих отделов, после чего осуществлялся перевод денег на банковские счета подставных лиц и их обналичивание.

В результате с депозитных счетов отделов судебных приставов были похищены денежные средства в размере более 2,5 миллиона рублей, которыми подозреваемые распорядились по своему усмотрению, утверждают следователи.

В отношении работников службы судебных приставов, которые уже уволены со своих должностей, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, а часть 1 статьи 292 УК РФ – до двух лет колонии.

Один из подозреваемых, который в 2017 году был оштрафован по обвинению в мошенничестве, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал, что в конце июля в мошенничестве был заподозрен житель Махачкалы, который получил разрешение на строительство индивидуального жилья, но стал возводить многоэтажку и продавать в ней квартиры.

Примечание:

"Глава МУП в Дагестане осужден по делу о мошенничестве", "Директор фирмы в Дагестане осужден за хищение из бюджета свыше 6 миллионов", "Заведующая детсадом в Дагестане заподозрена в хищении".

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