Глава МУП в Дагестане осужден по делу о мошенничестве

12 августа 2019, 21:59

Бывший директор МУП "Специализированное автохозяйство-2" признан виновным в том, что необоснованно завысил стоимость работ по муниципальному контракту на благоустройство дворов в Избербаше, похитив бюджетные деньги, сообщила сегодня прокуратура.

Судом установлено, что в 2017 году глава МУПа, заключив муниципальный контракт, выполнял работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и сквера. Деньги на благоустройство выделялись в рамках государственной программы "Комфортная городская среда". Он внес в документы недостоверные сведения, завысив стоимость и объемы работ на сумму около 180 тысяч рублей. Деньги были перечислены на счет предприятия, после чего его глава похитил их, проинформировала прокуратура Дагестана.

Избербашский городской суд признал бывшего главу предприятия виновным по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком на 1 год. "Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного причиненного муниципальному образованию материального ущерба", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле глава дагестанской стройкомпании Камиль Магомедов был осужден по делу о хищении. Советский райсуд Махачкалы установил, что при проведении ремонта по госконтракту в 2010-2012 годах в республиканском центре социально-трудовой адаптации и профориентации было похищено более 277 миллионов рублей. Суд приговорил Магомедова к трем годам колонии общего режима и обязал возместить государству 277,6 миллиона рублей.