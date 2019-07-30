30 июля 2019, 20:45

Махачкалинский застройщик заподозрен в мошенничестве

Житель столицы Дагестана, получивший разрешение на строительство индивидуального жилья, стал возводить многоэтажку и продавать в ней квартиры, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, застройщику было выдано разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома в Приморском жилом районе, однако он начал строить многоэтажку и возвел четыре этажа.

Застройщик заключил три сделки по продаже квартир в указанном доме, получив доход в сумме более 2,2 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК России (мошенничество), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Часть третья статьи 159 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свобод на шесть лет, часть четвертая - до десяти лет.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года служба судебных приставов республики опубликовала список домов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. 6 июня Васильев поддержал снос незаконных новостроек. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд постановил снести семиэтажную новостройку в Махачкале, сообщила прокуратура 26 июля. По ее данным, власти города выдали разрешение на строительство многоэтажки без учета плотности застройки.

Примечание:

"Дагестанский застройщик признал вину по делу о хищении 575 миллионов", "Прокуратура после жалоб жителей Махачкалы выявила незаконно присвоенный участок", "Мэр Махачкалы призвал жителей не покупать квартиры в новостройках".

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