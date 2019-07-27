Суд постановил снести семиэтажную новостройку в Махачкале

27 июля 2019, 09:52

Власти Махачкалы выдали разрешение на строительство многоэтажки без учета плотности застройки, постановил суд, обязав застройщика снести дом.

С иском о сносе жилого семиэтажного дома на улице Гамидова обратилась городская прокуратура. "Застройщику в нарушение требований градостроительного законодательства без учета плотности застройки, дворового благоустройства выданы градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство указанного капитального объекта", - утверждает ведомство.

Ленинский районный суд Махачкалы согласился с этим, признав разрешительные документы недействительными, а сам дом - самовольной постройкой. Застройщика обязали снести самовольное строение, сообщила 26 июля на своем сайте прокуратура Дагестана.

На сайте администрации Махачкалы по состоянию на 9.52 мск 27 июля нет комментариев относительно решения суда.

Напомним, что в феврале 2018 года глава Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года служба судебных приставов республики опубликовала список домов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. 6 июня Васильев поддержал снос незаконных новостроек. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 июля прокуратура Дагестана заявила о нарушениях при строительстве многоэтажного дома в Хасавюрте.