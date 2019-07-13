Прокуратура нашла нарушения при строительстве многоэтажки в Хасавюрте

13 июля 2019, 08:41

Многоквартирный жилой дом в Хасавюрте возводится с нарушениями Правил землепользования и застройки города, прокуратура подготовила иск с требованием приостановки строительства, сообщило ведомство 12 июля.

По данным прокуратуры, местный житель, являющийся собственником земельного участка, начал строительство многоквартирного жилого дома в нарушение правил градостроительства.

"Согласно информации министерства строительства и ЖКХ Республики Дагестан, градостроительный план земельного участка и разрешение на строительством 8-этажного многоквартирного жилого дома администрацией муниципального образования "город Хасавюрт" выданы в нарушение требований Правил землепользования и застройки", - сказано в сообщении, опубликованном 12 июля на странице прокуратуры Дагестана в Instagram.

Ведомство сообщило, что подготовило протесты на правовые акты по этому объекту с требованием их отмены, а также исковое заявление в Хасавюртовский городской суд о приостановлении строительства.

Кроме того, прокуратура Хасавюрта предупредила потенциальных покупателей жилья в доме ул. Батырмурзаева, пр. 1 д. 2 в Хасавюрте о риске вложения денег в этот объект.

В справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле", собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Пользователи соцсети в ответ на сообщение прокуратуры высказали свои претензии к работе ведомства. "До сих пор где была эта прокуратура", - комментирует abrekkharachoevskii.

"В далеком-далеком Хасавюрте, в далеком 2018 году, прокуратура с Минстроем обнаружили нарушения при строительстве многоэтажного дома, даже добились через суд признания незаконности изменения вида использования земельного участка. Однако не прошло и полгода, как та же прокуратура с тем же Минстроем посчитали, что при строительстве нарушений не допущено. Ситуация с домом на Батырмурзаева будет в таком же ключе?", - пишет в комментарии к сообщению прокуратуры пользователь samail_vagabov.

"Это редкий случай, что прокуратура рассматривает наши письма, я сама лично убедилась в этом и очень разочаровалась в работе наших чиновников", - заявила aminka2114.

Напомним, в мае прокуратура потребовала отменить строительство многоэтажки в Избербаше, заявив, что у застройщика нет соответствующего разрешения. В марте прокуратура потребовала в суде снести многоэтажный жилой дом, который строился без разрешения в столице Дагестана. В январе прокуратура потребовала остановить возведение самостроя в Буйнакске, заявив, что застройщик не согласовал строительный проект.