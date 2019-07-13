Недостроенный дом. Фото: страница прокуратуры Дагестана в Instagram https://www.instagram.com/p/Bzz8HL8gZQ-/

13 июля 2019, 08:41

Прокуратура нашла нарушения при строительстве многоэтажки в Хасавюрте

Многоквартирный жилой дом в Хасавюрте возводится с нарушениями Правил землепользования и застройки города, прокуратура подготовила иск с требованием приостановки строительства, сообщило ведомство 12 июля.

По данным прокуратуры, местный житель, являющийся собственником земельного участка, начал строительство многоквартирного жилого дома в нарушение правил  градостроительства.

"Согласно информации министерства строительства и ЖКХ Республики Дагестан, градостроительный план земельного участка и разрешение на строительством 8-этажного многоквартирного жилого дома администрацией муниципального образования "город Хасавюрт" выданы в нарушение требований Правил землепользования и застройки", - сказано в сообщении, опубликованном 12 июля на странице прокуратуры Дагестана в Instagram.

Ведомство сообщило, что подготовило протесты на правовые акты по этому объекту с требованием их отмены, а также исковое заявление в Хасавюртовский городской суд о приостановлении строительства.

Кроме того, прокуратура Хасавюрта предупредила потенциальных покупателей жилья в доме ул. Батырмурзаева, пр. 1 д. 2 в Хасавюрте о риске вложения денег в этот объект.

В справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле", собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Скриншот комментария на странице прокуратуры Дагестана в Instagram https://www.instagram.com/p/Bzz8HL8gZQ-/Пользователи соцсети в ответ на сообщение прокуратуры высказали свои претензии к работе ведомства. "До сих пор где была эта прокуратура", - комментирует abrekkharachoevskii.

"В далеком-далеком Хасавюрте, в далеком 2018 году, прокуратура с Минстроем обнаружили нарушения при строительстве многоэтажного дома, даже добились через суд признания незаконности изменения вида использования земельного участка. Однако не прошло и полгода, как та же прокуратура с тем же Минстроем посчитали, что при строительстве нарушений не допущено. Ситуация с домом на Батырмурзаева будет в таком же ключе?", - пишет в комментарии к сообщению прокуратуры пользователь samail_vagabov.

"Это редкий случай, что прокуратура рассматривает наши письма, я сама лично убедилась в этом и очень разочаровалась в работе наших чиновников", - заявила aminka2114.

Напомним, в мае прокуратура потребовала отменить строительство многоэтажки в Избербаше, заявив, что у застройщика нет соответствующего разрешения. В марте прокуратура потребовала в суде снести многоэтажный жилой дом, который строился без разрешения в столице Дагестана. В январе прокуратура потребовала остановить возведение самостроя в Буйнакске, заявив, что застройщик не согласовал строительный проект.

Примечание:

"Застройщик заподозрен в обмане махачкалинских дольщиков", "Прокуратура потребовала отменить строительство многоэтажки в Избербаше", "Дагестанский застройщик признал вину по делу о хищении 575 миллионов".

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