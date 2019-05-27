Прокуратура потребовала отменить строительство многоэтажки в Избербаше

27 мая 2019, 17:36

Застройщик начал строительство восьмиэтажного жилого дома в Избербаше без разрешения, прокуратура потребовала в суде признать объект самостроем, сообщило сегодня ведомство.

По данным прокуратуры, с жалобой на строительство дома обратился местный житель. После проверки выяснилось, что застройщик в феврале начал возведение жилой восьмиэтажки на участке площадью 712 квадратных метров без соответствующего разрешения. На месте был вырыт котлован и залит фундамент, проинформировало ведомство.

В отношении застройщика возбуждены административные дела о нарушении требований в области строительства. "В Избербашский городской суд направлено исковое заявление о признании возводимого ответчиком строения самовольной постройкой, обязании его снести данное строение и привести земельный участок в первоначальное состояние", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

В феврале 2018 года на тот момент еще врио главы Дагестана Владимир Васильев после критики городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. Позднее служба судебных приставов республики опубликовала список домов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным пресс-службы мэрии Махачкалы, суды на тот момент вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

"Кавказский узел" также писал, что в марте прокуратура потребовала в суде снести многоэтажный жилой дом, который строился без разрешения в столице Дагестана. В январе прокуратура потребовала остановить возведение самостроя в Буйнакске, заявив, что застройщик многоквартирного дома не согласовал строительный проект и не получил разрешения на него.