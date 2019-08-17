Военные эксперты предупредили об опасности эскалации карабахского конфликта

17 августа 2019, 05:53

Продвижение азербайджанских пограничников на территорию Газахского района указывает на желание президента Ильхама Алиева возобновить переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху, однако смена контроля над участками границы может привести к эскалации конфликта, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи и военные обозреватели.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа азербайджанские пограничники заняли новые позиции на нейтральной полосе границы с Арменией в Газахском районе. Смена контроля над участками границы на линии соприкосновения войск носит "рутинный характер", отреагировало Минобороны Армении.

Обострение карабахского конфликта произошло в апреле 2016 года, но после нескольких дней военных действий стороны договорились о перемирии. Однако это не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Стороны продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Изменения на линии соприкосновения имеют тактическое значение, а не стратегическое, считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.

"Боестолкновения в Газахском районе уже имели место, и нынешние маневры – далеко не первые", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам Фельгенгауэра, ситуация опасная. Хотя конфликт находится не в активной фазе, но носит тлеющий характер, и военные действия постепенно распространяются на другие территории. Он считает, что в ближайшем будущем стоит ожидать эскалации конфликта, который будет идти в направлении севера. "Сейчас, по моему мнению, конфликт сдерживается российской стороной", - сказал Фельгенгауэр.

Президент Алиев умело пользуется патриотическими настроениями азербайджанцев, демонстрируя военные успехи, продолжил военный журналист. "За годы противостояния у сторон накопилась взаимная ненависть. Однако с азербайджанской стороны она носит особенно отчаянный характер", - сказал Фельгенгауэр.

Любые успехи в противостоянии с Арменией сказываются положительно на рейтинге Алиева, отметил он. "Как только он начинает падать, в средствах массовой информации выходит материал о военных успехах (президента)", - сказал журналист. Поэтому если у Алиева начнутся проблемы, то стоит незамедлительно ожидать обострения на фронте, считает он. "Впрочем, сам Алиев серьезной войны не желает", - сказал Фельгенгауэр.

Газахский район Азербайджана расположен на севере страны и находится в удалении от Нагорного Карабаха, то есть вдалеке от реальных боевых действий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, целью маневра является умеренная провокация со стороны Баку, которая должна сподвигнуть Ереван на возобновление переговоров по Нагорному Карабаху.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян 28 сентября 2018 года встретились в Душанбе на саммите стран СНГ, после этого напряжение на нахичеванском участке границы спало, отметил автор блога "Военно-промышленный комплекс Армении" Самвел Агабабян. Затишье в зоне конфликта с 20 июня по 17 июля 2019 года, о котором сообщало Минобороны Азербайджана, стало результатом встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ 20 июня в Вашингтоне, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Они отметили, что если процесс мирных переговоров застопорится, конфликт может обостриться вновь.

"Азербайджан, обозначая угрозу там, где нет территориального спора, ищет способ оказать давление на Армению, чтобы та пошла на уступки", - сказал он. По словам Перенджиева, "позиция Еревана проста и понятна – уступать Нагорный Карабах он не собирается и на компромиссы не пойдет". В этой связи Баку показывает, что раз армяне могут взять под контроль азербайджанские территории, то азербайджанцы способны захватить иные земли, пока нейтральные, не имеющие отношения к карабахскому конфликту, отметил он. "Это провокация с целью активизировать переговоры", - считает Перенджиев.

В ответ на действия Азербайджана Армения "будет возмущаться" и "обратится в Организацию Договора о коллективной безопасности", на что будет вынуждена отреагировать Россия, подметил политолог. Впрочем, однозначной поддержки от нее не получит ни одна из сторон, уверен Перенджиев. "Инцидент вновь создаст напряженность, но вряд ли приведет к крупному обострению", - считает он.

По его словам, в этом шаге Азербайджана просматривается политическая составляющая. "Для Алиева важно продемонстрировать хоть и скромные, но все же успехи в зоне конфликта, тем самым сплотив общество и заставив умолкнуть критиков", - сказал Перенджиев.

Военный обозреватель Александр Гольц не исключил, что продвижение пограничников может стать поводом для серьезной эскалации конфликта, образования новой вехи военного противостояния. "Разумеется, есть опасения. Это характерно для квазиконфликтов, когда, исходя из внутренних соображений, одна из сторон начинает военные маневры, тем самым поднимая ставки. Затем остальные участники конфликта бегут эту сторону успокаивать, и если не удается, то напряженность неминуемо возрастает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов отметил, что "зона боевых действий расширяется, и это продуманная стратегия Азербайджана".

"Таким образом Баку пытается добиться уступок по Карабаху… По-видимому, Азербайджан считает, что сейчас внутриполитическая ситуация в Армении не самая благоприятная, что сыграет на руку Баку", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". "Наблюдается рост напряженности по всей границе – стороны пока не дошли до артиллерии, но во всю применяют автоматы и пулеметы", - отметил он.

16 и 14 августа Азербайджан сообщал о снайперских обстрелах в зоне конфликта, а 13 августа, по данным Минобороны Азербайджана, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов.

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