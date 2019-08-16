Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

16 августа 2019, 14:16

Житель Чечни получил реальный срок за комментарий в Интернете

Исхан Татаев признан виновным в публикации комментария, оправдывающего терроризм, и приговорен к двум с половиной годам колонии, сообщили сегодня в Северо-Кавказском окружном военном суде.

По версии обвинения, Татаев в марте 2018 года разместил в сети Интернет комментарий, "содержащий призыв к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма".

Исхан Татаев признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. 13 августа Северо-Кавказский окружной военный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет) и приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения с лишением права в течение трех лет администрировать сайты и соцсети, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Часть вторая ст. 205.2 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от Исхана Татаева и его представителей относительно решения суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Северо-Кавказский военный суд приговорил к 2,5 года колонии жителя Дагестана Шамиля Гаджиева, обвиненного в том, что он опубликовал видео, пропагандирующее терроризм. Сам Гаджиев признал свою вину, сообщили в суде 14 августа.

Примечание:

"Житель Краснодара получил 8 лет за оправдание терроризма", "Житель Ростовской области получил 2,5 года за оправдание терроризма", "Заключенный из Кабардино-Балкарии заподозрен в экстремизме".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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