Житель Краснодара получил 8 лет за оправдание терроризма

05 июля 2019, 14:35

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Краснодара Сергея Кучевского к восьми годам колонии за пропаганду и оправдание терроризма через социальную сеть. Мужчина свою вину не признал.

По версии следствия, житель столицы Кубани 12 апреля 2017 года в 23:41, разместил с помощью своего телефона на открытой страничке социальной сети "ВКонтакте" текст, призывающий вести террористическую деятельность и оправдывающий терроризм. По мнению следователей, подсудимый являлся приверженцем "радикальных религиозных взглядов".

Сергей Кучевский свою вину в ходе судебного расследования не признал и пояснил, что в 2012 году принял традиционный ислам и радикальными течениями этой религии не интересовался. Мужчина также отверг обвинение в публикации радикальных текстов в интернете, передает сегодня корреспондент "Кавказского узла" из зала суда. Родственники подсудимого на заседании отсутствовали.

Северо-Кавказский окружной военный суд назначил Кучевскому восемь лет исправительной колонии общего режима, признав его виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст.205.2 УК РФ). Кроме того, жителю Краснодара запрещено в течение трех лет заниматься администрированием сайтов, а также он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Кучевский уже был судим по ст.222 (незаконное хранение и приобретение взрывчатых веществ) Прикубанским судом и приговор выносился с учётом решения этого суда. В срок отбывания наказания суд зачел время, которое Кучевский провел в колонии с 26 апреля 2017 года.

Сам мужчина встретил оглашение приговора спокойно и поинтересовался режимом содержания в колонии у судьи.

"С приговором мы не согласны и будем обжаловать решение суда. Хотим направить это дело на новое рассмотрение" - заявила "Кавказскому узлу" адвокат Кучевского по назначению Светлана Волкова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 января Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Хасавюрта Омара Магомедова к двум годам и шести месяцам колонии-поселения по обвинению в пропаганде и оправдании терроризма.