Житель Дагестана получил 2,5 года за оправдание терроризма

22 января 2019, 17:14

Суд приговорил жителя Хасавюрта Омара Магомедова к двум годам и шести месяцам колонии-поселения по обвинению в пропаганде и оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело жителя Хасавюрта, обвиняемого в распространении видео с призывами поддержать террористическую идеологию, было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд 5 декабря. По данным ведомства, мужчина в 2014 году разместил в соцсети видеоматериал, "в котором имеются высказывания, призывающие признать идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке".

24-летний Омар Магомедов был приговорен сегодня к двум годам и шести месяцам колонии-поселения по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Магомедов не признал своей вины. Приговор может быть обжалован в Верховном суде России, отметили в ростовском суде.

Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" не располагает.