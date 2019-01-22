Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

22 января 2019, 17:14

Житель Дагестана получил 2,5 года за оправдание терроризма

Суд приговорил жителя Хасавюрта Омара Магомедова к двум годам и шести месяцам колонии-поселения по обвинению в пропаганде и оправдании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело жителя Хасавюрта, обвиняемого в распространении видео с призывами поддержать террористическую идеологию, было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд 5 декабря. По данным ведомства, мужчина в 2014 году разместил в соцсети видеоматериал, "в котором имеются высказывания, призывающие признать идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке".

24-летний Омар Магомедов был приговорен сегодня к двум годам и шести месяцам колонии-поселения по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Магомедов не признал своей вины. Приговор может быть обжалован в Верховном суде России, отметили в ростовском суде.

Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Верховный суд России оставил в силе приговор имаму Велитову", "Житель Дагестана получил срок за призывы к терроризму", "Житель Дагестана осужден за призывы к терроризму".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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