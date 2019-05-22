22 мая 2019, 19:32

Житель Ростовской области получил 2,5 года за оправдание терроризма

Суд приговорил жителя Пролетарского района Ростовской области Ахмеда Бидагова к двум годам и шести месяцам колонии за пропаганду и оправдание терроризма через социальную сеть.

По версии следствия, житель хутора Красный Скотовод с 1 апреля по 5 мая 2017 года разместил в одной из соцсетей три аудиозаписи с призывами к осуществлению террористической деятельности и публичным оправданием терроризма.

Бидагов согласился, чтобы дело рассматривалось в упрощенном порядке, без судебного разбирательства. Северо-Кавказский окружной военный суд назначил ему два года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима. Кроме того, Бидагову запрещено в течение трех лет заниматься администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, говорится в сегоняшнем сообщении на сайте суда.

Комментариями Ахмеда Бидагова или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 января Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Хасавюрта Омара Магомедова к двум годам и шести месяцам колонии-поселения по обвинению в пропаганде и оправдании терроризма.

Примечание:

"Защита попросила суд заслушать проповедь имама Велитова", "Политологи связали освобождение Велитова с подготовкой Кремля к выборам", "Защита обжаловала продление домашнего ареста имама Велитова".

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