14 августа 2019, 11:52

Житель Дагестана осужден за пропаганду терроризма в соцсетях

Северо-Кавказский военный суд приговорил к 2,5 годам колонии жителя Дагестана Шамиля Гаджиева, обвиненного в том, что опубликовал видео, пропагандирующее терроризм. Сам Гаджиев признал свою вину, сообщили сегодня в суде.

Согласно версии обвинения, Шамиль Гаджиев в Махачкале с сентября по ноябрь 2014 года разместил на своей странице в одной из социальных сетей несколько видеоматериалов, содержащих призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.

Гаджиев признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. Суд признал Гаджиева виновным по статье «оправдание и пропаганда терроризма» и приговорил его к 2,5 годам колонии-поселения. Заседание состоялось 7 августа, «жалоб на приговор на сегодняшний день не поступало», рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского военного суда.

Согласно карточки дела Гаджиева, размещенного на сайте суда, материалы поступили в суд 29 июля. Дело рассматривалось под председательством судьи Евгения Звягина на одном заседании. По состоянию на 11.45 мск сегодня на сайте суда нет текста вынесенного судом приговора.

Ранее "Кавказский узел"  писал, что 22 мая суд приговорил жителя Пролетарского района Ростовской области Ахмеда Бидагова к двум годам и шести месяцам колонии за пропаганду и оправдание терроризма через социальную сеть.

Примечание:

"Защита попросила суд заслушать проповедь имама Велитова", "Политологи связали освобождение Велитова с подготовкой Кремля к выборам", "Защита обжаловала продление домашнего ареста имама Велитова".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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