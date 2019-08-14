14 августа 2019, 17:30

Ингушский сотрудник МЧС заподозрен в передаче крупной взятки

Бывший сотрудник ингушского управления МЧС был задержан при передаче денег сотруднику ФСБ и по решению суда взят под домашний арест, сообщили сегодня следователи.

По данным следствия, сотрудник МЧС договорился о том, чтобы за взятку в отношении него не проводилась оперативная проверка на причастность к хищению денег при получении выплат. Вечером 31 июля подозреваемый лично передал сотруднику УФСБ по Ингушетии, участвовавшему в оперативно-разыскном мероприятии, взятку в размере 180 тысяч рублей, проинформировало Следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии.

Следователи возбудили уголовное дело о передаче крупной взятки должностному лицу (п."б" ч.4 ст.291 УК России). "В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 291 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте по делу о взятке в Ингушетии были задержаны двое полицейских, еще один скрылся. По данным следствия, они получили 150 тысяч рублей от местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Примечание:

"Следком рапортовал о задержании полицейского с наркотиками в Ингушетии", "Евкуров отчитался о 280 жалобах на коррупцию за три дня", "Двое полицейских в Ингушетии задержаны по подозрению в вымогательстве взятки".

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