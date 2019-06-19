Задержание. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 июня 2019, 08:07

Следком рапортовал о задержании полицейского с наркотиками в Ингушетии

При обыске полицейского на посту ДПС в Назрани сотрудники собственной безопасности МВД нашли незаконно хранившееся наркотическое средство, сообщил Следком 18 июня.

По данным следствия, 15 июня на стационарном посту дорожно-патрульный службы "Волга-15", расположенном на окраине Назрани вдоль автодороги "Кавказ", сотрудники собственной безопасности МВД по Ингушетии провели личный досмотр полицейского и его автомобиля и нашли незаконно хранившееся наркотическое средство, оборот которого в России запрещен, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Сотрудник полиции подозревается по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), говорится в сообщении, опубликованном 18 июня на сайте ведомства.

Часть первая статьи 228 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте в Назрани были задержаны двое сотрудников управления наркоконтроля. Они были заподозрены во взятке. Третий подозреваемый скрылся.

Примечание:

"Начальник подразделения МВД Дагестана заподозрен в злоупотреблении и фальсификации", "Полицейский в Кабардино-Балкарии заподозрен в хранении наркотиков", "Полицейский в Нальчике заподозрен в попытке фабрикации уголовного дела".

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