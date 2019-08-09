Жители Южной Осетии рассказали о лишениях времен пятидневной войны

09 августа 2019, 00:12

11 лет назад в Южной Осетии врачи без сна оперировали раненных в подвале, грузчики развозили хлеб под бомбежками, а сельчане выбирались из зоны боевых действий в лагеря беженцев, рассказали участники событий.

Как писал "Кавказский узел", с вечера 6 августа до утра 9 августа граница между Южной Осетией и Грузией закрыта в связи с проведением мероприятий по случаю годовщины Пятидневной войны. Жители Южной Осетии, принявшие в них участие, вспомнили погибших на войне родственников.

8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией, после чего Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия разорвала с официальной Москвой дипотношения. Подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года опубликована "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

В ночь с 7 на 8 августа в Цхинвале прошли траурные акции "Будем помнить все" и "Горькой памяти слеза", их посетили около 500 жителей Цхинвала. Днем 8 августа траурные мероприятия продолжились возложением цветов к памятникам погибшим защитникам Цхинвала, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я был дома с супругой, а сын с ополчением ушел еще днем 7 августа. Один раз позвонил, сказал, что все нормально с ним, а с ночи уже не выходил на связь. Шли постоянные массированные обстрелы. Мы залезли в погреб и там прятались. Вокруг все громыхало. В момент затишья мы услышали, как доносится со дворов грузинская речь. В тот момент я подумал, что нам пришел конец. Потом были слышны выстрелы. В какой-то момент наступило затишье, я тихо вышел, а на дороге стояли подбитые машины, лежали трупы людей - на обочинах, в канаве. Подойти к ним близко я не мог, чуть выше на холме были грузинские военные, и я обратно прополз в погреб", - рассказал фермер Артур Гаглоев.

По словам Гаглоева, его семья и другие односельчане уходили из села ползком, через лес. "Все понимали, что вокруг грузинские военные. Мы знали, что оставаться в селе опасно, ведь если бы нас нашли, то мужчин бы убили. Ночью мы ползком уходили из села, все руки были стерты в кровь. Добрались до леса и оттуда уже на попутках добрались в Джаву, куда стекались беженцы, а оттуда уже в лагеря для беженцев в Северную Осетию уехали", - сообщил фермер корреспонденту "Кавказского узла".

Обратно его семья вернулась 12 августа. "В городе уже были российские войска. Была разруха. На каждой улице были похороны убитых ополченцев, мирных жителей. Иногда в одном доме было по два, а то и по трое убитых. Это было страшное время. Все были растеряны. Понадобились годы, чтобы хоть как-то стерлись следы войны", - отметил Гаглоев.

Он считает, что Грузия должна признать свою неправоту. "Они должны признать, что уничтожали нас. Должны извиниться перед вдовами и сиротами и признать, что Южная Осетия никогда не была территорией Грузии. Но этого они никогда не признают, а значит, война не закончилась", - резюмировал Артур Гаглоев.

1 августа Госдума России согласилась на ближайшем заседании рассмотреть обращение парламентариев Южной Осетии с просьбой признать геноцид осетинского населения. Южноосетинские парламентарии заявляют, что события 1920 года "не получили надлежащей оценки". "В 1989-1992 годах Грузия вновь предпринимала попытки этнических чисток в отношении осетинского населения, а в 2008 году только вмешательство России, принудившей Грузию к миру, предотвратило полное истребление населения Южной Осетии", - говорилось в обращении. В грузинском парламенте планы России назвали заведомо безуспешной попыткой изменить историю.

Онколог Григорий Кулиджанов рассказал, как в августе 2008 года врачи вынуждены были оперировать раненых мирных жителей и югоосетинских военных в подвале республиканской больницы. По его словам, боевых действий с применением систем залпового огня никто не ждал, но с первыми разрывами снарядов в ночь на 8 августа медперсонал начал переносить пацинетов вместе с койками в подвал.

"Те, кто мог, бежали в подвал сами, остальных мы несли. Женщины-медсестры на плечах тащили пациентов. Через какое-то время больница оказалась под целенаправленным обстрелом. Все ходило ходуном. Мы только успели стащить вниз препараты, перевязочный материал, как посреди ночи стали массово поступать раненые. Оперировали без конца. Когда отключилась электроэнергия, перевязки и операции проходили под свет фонариков, мобильных телефонов и восковых свечей", - рассказал Григорий Кулиджанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на исходе четвертого дня он видел, как одна из медсестер на ходу засыпала у операционного стола. "Я ее окликаю, а она вроде как и стоит около пациента, но вижу, что спит, и отвечает мне на автомате что-то несвязное. Все были измождены. Врачи и медсестры сдавали кровь, и тут же пили сладкий чай, чтобы не упасть в обморок. А под операционным столом все это время в подвале с нами была большая черная собака. Как мы ни пытались ее прогнать, никак не получилось. Она скулила, зажалась в угол и не вышла. Очень я ее помню", - сказал Кулиджанов.

Врач-травматолог Константин Серветник рассказал, как оперировал американского и грузинского журналистов. "Американца звали Уинстон Фазерли, грузинского журналиста звали Гурам. Один был ранен в ногу, второй в руку. Я их прооперировал обоих. Они шли за колонной грузинских военных и попали в перестрелку. В больницу постоянно приходили наши ополченцы, обнадеживали нас, говорили, как там ситуация в городе и на окраинах, приносили раненых. Я еще подумал: хоть бы они этих грузина с американцем не побили, все ведь на нервах были. Но когда наши ополченцы их увидели, то просто коротко бросили: пусть перебираются на одну койку, места и так нет", - сообщил Серветник корреспонденту "Кавказского узла".

Санитарка Аза Габараева рассказала, как обмывала и обрабатывала трупы, чтобы родные могли их похоронить. "Уже после завершения активных боевых действий в морг привезли труп женщины, которая обнимала своего мертвого ребенка. Они уже разлагались, жара была тогда. Помню, как по рукам моим ползли трупные черви от их тел. Это было ужасно. Все было ужасно. Простите, что не могу говорить об этом спокойно", - сказала санитарка корреспонденту "Кавказского узла".

Завод хлебобулочных изделий работал круглосуточно, а грузчики под обстрелами развозили хлеб по городу, рассказал директор завода Вадим Цховребов. "У нас был грузчик, Павлик Газзаев. Его уже нет в живых. Тогда, в августе, его сын погиб в боях. Павлик знал, что сын погиб, но с дежурства не ушел. Оставался на развозе хлеба", - отметил Цховребов корреспонденту "Кавказского узла".

Еще два водителя хлебзавода, Эдуард Пухаев и Александр Икаев, погибли под обстрелами 8 августа, когда развозили хлеб. "Знаете, никто не хотел есть. Никто не чувствовал голода или усталости. Но на заводе было хорошее бомбоубежище, и все с ближайших улиц прибегали сюда и прятались у нас, и когда видели, что на заводе под дизельный генератор есть электричество, что рабочие на местах, пекут хлеб, они улыбались, радовались, что есть признаки жизни, что мы все вместе сплочены и готовы помочь друг другу", - рассказал Вадим Цховребов.

По его мнению, диалог с Грузией возможен только после признания Грузией независимости Южной Осетии. "До сих пор Грузия не осознала огромных масштабов своей вины, не признала, что проводила этническую чистку осетин. Они не понимают, что та война отбросила нас на десять лет назад. Что нам заново пришлось восстанавливать по крупицам свой город, свои дома, строить новые школы и детские сады и не развиваться, а заново возвращаться к исходной точке. Вот что сделала Грузия. И на Женевских переговорах до сих пор не подписан документ о гарантии мира", - указал Цховребов.

Боевые действия принесли страдания многим жителям как Южной Осетии, так и Грузии, писали журналисты и правозащитники, ставшие очевидцами событий десятилетней давности. дни из самых тяжелых воспоминаний о пятидневной войне, завершившейся 10 лет назад, для жителей Грузии связаны с российскими авиаударами и танками на подступах к Тбилиси. Жители соседних с объектами бомбардировок районов столицы Грузии рассказали о желании эвакуировать свои семьи.