Жители Южной Осетии и Грузии почтили память погибших в пятидневной войне

08 августа 2019, 15:36

Сотни жителей Южной Осетии и Грузии стали участниками траурных мероприятий, посвященных 11-летию конфликта в августе 2008 года. Родственники рассказали на акции истории погибших на войне осетин. Глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила о создании внутренней комиссии для обсуждения событий войны.

Как сообщал "Кавказский узел", с вечера 6 августа до утра 9 августа в связи с проведением памятных мероприятий была закрыта граница между Южной Осетией и Грузией.

8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией, после чего президент России подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. Подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года опубликована в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Жители Южной Осетии вспомнили погибших на войне родственников

Памятные мероприятия в Южной Осетии начались поздним вечером 7 августа с акции «Горькой памяти слеза», прошедшей у въезда на Зарскую дорогу в «Музее сожженных душ». После чего руководство республики, представители общественности, гости и жители региона прослушали поминальный молебен у Православного креста, говорилось в сообщении пресс-службы президента Южной Осетии, размещенном 7 августа на его сайте.

Кульминацией траурных мероприятий стала акция перед зданием республиканского парламента на «Гергиевской лестнице», где были выставлены портреты погибших в ходе войны, зажжены свечи.

«Мировое сообщество до сих пор не дает оценку этой войне», - цитирует сегодня главу Южной Осетии Анатолия Бибилова его пресс-служба. Бибилов также выразил слова благодарности России, которая, по словам главы республики, «делает все для того, чтобы признание Южной Осетии носило необратимый характер».

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями.

На «Гергиевской лестнице» перед зданием парламента 7 августа собрались сотни людей, отмечает сегодня «Спутник-Южная Осетия». По данным издания, жители столицы группами подходили со всех сторон и смотрели на фотографии жертв войны, выстроенные на ступеньках.

Акция началась с молитвы, а также включала в себя литературно-музыкальную программу, информирует сегодня издание «Основа». Несколько сотен пришедших на траурные мероприятия к зданию регионального парламенту слушали стихи, посвященные героизму осетинских солдат, а также патриотические песни в исполнении жителей Южной и Северной Осетии, информирует сегодня ИА «Рес».

Участник акции Николай Догузов рассказал, что на войне убили его «брата вместе с еще одиннадцатью другими ребятами», приводит слова Дозугова агентство.

Житель Южной Осетии Алан Гаглоев рассказал на траурной акции, что в ночь на 8 августа 2008 года его родители погибли во время обстрела из танка. «Маме Залине и папе Эдуарду не было пятидесяти лет, они пытались убежать, но не успели. Заживо сгорели в машине», - привело 7 августа слова Гаглоева издание «RussiaNews».

Традиционно на этой акции своими воспоминаниями о войне должны «поделиться люди, которых война коснулась лично», - привела 3 августа слова министра культуры Южной Осетии Жанны Зассеевой, анонсировавшей траурные мероприятия, газета «Южная Осетия».

По словам Зассеевой, «каждый год (на памятные акции) приходят семьями, среди них и те дети, которые впервые приняли участие в мероприятиях в 2009 году, и с тех пор ежегодно 7 августа приходят с водой и игрушками».

Жители Грузии почтили память погибших на тбилисском кладбище

Траурные мероприятия, посвященные 11-летию со дня начала пятидневной войны, прошли и в Грузии. Руководство страны, общественные деятели, местные жители, а также родственники погибших солдат возложили венки к могилам и мемориалам погибших в войне. Главным местом памятных акций стало кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в августе 2008 года грузинские военные, сообщает сегодня «Спутник-Грузия». По данным издания, на государственных учреждениях страны приспущены флаги Грузии, а неправительственные организации и представители общественности проводят различные памятные акции.

Спикер грузинского парламент Арчил Талаквадзе заявил на акции, что для Грузии самое главное – «не допустить повторения войны». "Мы должны сделать все, чтобы в будущем война никогда не повторилась, чтобы нашей стране были гарантированы мир и безопасность», - заявил Талаквадзе.

Политические оценки событиям августа 2008 года отказалась давать президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Сегодня, не мое, как президента дело, давать политические оценки, пусть даже относительно предыдущей власти…. Это наш внутренний вопрос, наверное придет время, создадим внутреннюю комиссию. Историки соберутся, и общественность все обсудит», - цитирует сегодня Зурабишвили «ИнтерпрессНьюс».

Напомним, что 1 августа российский парламент согласился на ближайшем заседании рассмотреть обращение парламентариев Южной Осетии с просьбой признать геноцид осетинского населения. Южноосетинские парламентарии заявляют, что события 1920 года "не получили надлежащей оценки, "в 1989-1992 годах Грузия вновь предпринимала попытки этнических чисток в отношении осетинского населения, а в 2008 году только вмешательство России, принудившей Грузию к миру, предотвратило полное истребление населения Южной Осетии", - говорилось в обращении. В грузинском парламенте планы России назвали заведомо безуспешной попыткой изменить историю.