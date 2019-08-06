Граница Грузии и Южной Осетии. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

06 августа 2019, 19:45

Южная Осетия закрыла границу с Грузией перед годовщиной Пятидневной войны

Граница с Грузией закрыта с сегодняшнего вечера до утра 9 августа в связи с проведением памятных мероприятий, сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", в Южной Осетии работают четыре пункта упрощенного пересечения границы с Грузией, которыми пользуются жители приграничных южноосетинских сел Хелчуа, Синагур, Карзман, а также населенных пунктов Ленингорского района. Южная Осетия регулярно закрывает границу с Грузией по различным поводам. Так, с 8 по 11 июня пункты пропуска не работали по случаю выборов в Южной Осетии.

Скриншот публикации КГБ Южной Осетии о том, что граница с Грузией закрывается с 6 по 9 августа, https://www.facebook.com/komitetgosbezopasnosti.southossetia/posts/1160881097417575?__xts__%5B0%5D=68.ARDHrujoAyoKZ0Uq6s_6Nu4KsqqFb7J_sQOLDpxwjgznotFfMHBTHpMgw9Do1J06B_zlc9Ra9PvMmBaGjB2VbOtMF5_YSCf5__14BMF4sXD5R_CmuAgSQRg3NwM1EB-_gx2mAf-wxLgGLVBNXzdmffNc6B3yf4CkPdAYUXhr0ltqi-aqmtyIgJYyIfcqxNr8IqWjC8HVc27a4KHw77UGpCBRFuVQOxfpuWEsAYnf3_7BfPqycTHkbY0oMx6CrAZKS5ohV5SsMn14DR723y-F69e48yDeOeiTIp0gvt-R8JLH2W4WEaDwPez6YlRvInttuLCfE0kkWutTgkEX75CO1A&__tn__=-R"Комитет государственной безопасности Республики информирует, что в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к 11-й годовщине грузинской агрессии, с 20:00 (19.00 мск. - Прим. "Кавказского узла") 6 августа т.г. планируется временное прекращение работы установленных в РЮО мест пересечения государственной границы с Грузией", - проинформировал КГБ.

Эти пункты пропуска возобновят работу с 6:00 (5.00 мск) 9 августа, говорится в сегодняшнем сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Военные действия в Южной Осетии в 2008 году начались в ночь с 7 на 8 августа массированным обстрелом Цхинвала грузинской артиллерией и ответными действиями российских вооруженных сил, располагавшихся на территории и вблизи границ Южной Осетии. Боевые действия продолжались пять дней, говорится в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". После этого Россия признала независимость Южной Осетии. Грузия, в свою очередь, считает ее оккупированной территорией.

Примечание:

"В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии", "Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией", "Грузия потребовала освободить задержанных на границе с Южной Осетией".

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